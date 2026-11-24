De minister van Infrastructuur en Waterstaat vindt het belangrijk dat er gedegen onderzoek wordt gedaan naar de ongevallen met brommobielen. "We kijken naar wat de oorzaken zijn van het aantal ongevallen dat we zien toenemen onder de brommobielen, omdat dat ons zorgen baart."

Welke maatregelen precies zullen worden genomen is nog niet zeker. "Je zou bijvoorbeeld in de infrastructuur maatregelen kunnen nemen of het moet in de hoek van de handhaving worden gezocht", legt de minister uit. Ook het gedrag van bestuurders moet volgens hem worden meegewogen. Hij hoopt in de loop van volgend jaar met betere en duidelijkere regelgeving te komen.