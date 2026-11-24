Vorig jaar overleed de 12-jarige Saar toen ze op het fietspad werd aangereden door een Birò, een klein elektrisch voertuig. Nu laait de discussie over de veiligheid van deze populaire wagentjes opnieuw op. "De onduidelijkheid over de regels moet weg."

Het tragische ongeval van Saar Westerhuis uit Ouderkerk aan de Amstel staat niet op zichzelf. Onlangs kwam de 15-jarige Hussein in Utrecht ook om het leven door een aanrijding met een Birò. Beide kinderen werden aangereden op het fietspad, terwijl de brommobiel daar helemaal niet mag rijden. 'Ze is frontaal aangereden' Een stoer en grappig meisje met een flinke bos krullen, is hoe haar moeder Cobie Kuipers haar dochter Saar omschrijft. "Ze danste vier keer per week en vond het heerlijk om op het podium te staan, dan leefde ze helemaal op."

Ze danste vier keer per week en vond het heerlijk om op het podium te staan, dan leefde ze helemaal op. moeder Cobie Kuipers over haar dochter Saar

Zoals gewoonlijk fietste de brugklasser op woensdagmiddag in februari 2025 met twee vriendinnetjes naar dansles. "Dat is een fietspad met twee richtingen, de Birò reed naar beneden, Saar en haar vriendinnen fietsten omhoog. Ze is frontaal aangereden", vertelt haar moeder. 'Een rijdende muur die op je afkomt' De 12-jarige overleed na reanimatie ter plaatste aan haar verwondingen. "Saar vloog door de lucht. Dat geeft denk ik ook wel aan hoe hard de klap is geweest. Het is eigenlijk gewoon een rijdende muur die op je afkomt. Die kracht bij een aanrijding kan nergens heen, dus het komt allemaal tegen de fietser aan", vertelt Cobie. Brommobielen horen helemaal niet op het fietspad thuis, maar tussen de auto's op de 50- of 80-kilometerweg. Toch ziet Cobie de 'mini-auto's', zoals ze ze liever noemt, nog regelmatig rijden op het fietspad waar haar dochter om het leven kwam. "Ik heb eerder weleens gedacht: wat onhandig dat die dingen op het fietspad rijden. Maar ik had nooit gedacht dat het helemaal niet mocht."

Bron: Eigen foto Saar Westerhuis

Onduidelijkheid over de regels "Eigenlijk is de infrastructuur van Nederland er helemaal niet op gemaakt", vervolgt Cobie. Ze verbaast zich over de onduidelijkheid over de plek op de weg.

"Ik hoor ook brommobiel-bestuurders die zeggen: 'Ik reed op de rijbaan en ik kreeg te horen dat ik op het fietspad moet rijden'. Dus kennelijk is het ook bij de politie nog steeds niet duidelijk dat brommobielen niet op het fietspad mogen rijden." Verwarring bij bestuurders Dat bij veel bestuurders verwarring bestaat over de regels, blijkt ook uit onderzoek van adviesbureau XTNT in opdracht van Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 45 procent van de brommobiel-bestuurders vindt de verkeersregels onduidelijk. "Wat heel veel mensen niet weten die een brommobiel kopen, is dat die echt niet op het fietspad thuis hoort, maar eigenlijk op de weg tussen de auto's", vertelt Niels Bonenkamp van Vervoerregio Amsterdam.

Meer bewustwording Die onduidelijkheid is volgens Bonenkamp een van de belangrijkste redenen voor het ontstaan van gevaarlijke situaties. "De voertuigen vallen een beetje tussen het tafellaken en het bestek: te groot voor het fietspad en misschien een beetje te klein voor de weg." De Vervoerregio Amsterdam schreef op basis van het onderzoek een actieplan om aandacht te vragen voor de veiligheid van het voertuig zelf, de plek op de weg en de eisen waaraan bestuurders moeten voldoen. Dat plan is opgestuurd naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. "We zetten in op bewustwording over waar je mag rijden en vragen de minister om strengere rijbewijs-eisen." 'Het is echt een autootje' Daarnaast stelt Bonenkamp ook voor om plekken waar zich problemen of gevaarlijke situaties kunnen voordoen in kaart te brengen. "Om te kijken of we daar iets aan kunnen doen, zonder dat we wachten op het volgende incident." Daarbij is het volgens Bonenkamp ook van belang om navigatiesystemen juist in te stellen, zodat bestuurders niet toch het fietspad op worden gestuurd. Maar ook de fabrikant moet kopers waarschuwen. "Je hebt geen fiets gekocht, maar het is echt een autootje dat op de weg hoort tussen de echte auto's."