Het Pieter Baan Centrum (PBC) heeft geen stoornis kunnen vaststellen bij Chris Jude, verdacht van de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Het advies van het PBC betekent dat de verdachte in de regel als 'toerekeningsvatbaar' moet worden beschouwd.

Het uiteindelijke oordeel daarover ligt bij de rechter. Rondom rechtszaken hoor je de begrippen vaker: een verdachte is 'toerekeningsvatbaar' of 'ontoerekeningsvatbaar'. Voor de strafeis is dat belangrijk. Maar wat houden die begrippen in, en op welke manier wordt vastgesteld of een verdachte toerekeningsvatbaar is? Wat is (on)toerekeningsvatbaarheid? Strafrechtadvocaat Jan-Jesse Lieftink, gespecialiseerd in tbs en maker van de podcast 'Diagnose gestoord', legt het uit. "Bij toerekeningsvatbaarheid gaat het om het verband tussen eventuele stoornissen en de delicten die een verdachte heeft begaan", zegt Lieftink. Hij gebruikt een hypothetisch voorbeeld: "Stel een verdachte vermoordt zijn moeder, omdat hij denkt dat zij de duivel is. Maar dat is eigenlijk een waanbeeld in zijn hoofd. Dan kun je zeggen: diegene die heeft zijn moeder vermoord vanuit dat waanbeeld."

Waanbeelden "Daar ligt dan vaak een stoornis onder, bijvoorbeeld schizofrenie", gaat hij verder. Daarna is de vraag in hoeverre dat waanbeeld uiteindelijk heeft doorgewerkt in het plegen van het delict.

Als de moord volledig voortkomt uit dat waanbeeld, dan is de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar. strafrechtadvocaat Jan-Jesse Lieftink

"Zou diegene dat delict ook hebben gepleegd als hij die beelden niet had? Als de moord volledig voortkomt uit dat waanbeeld, dan is de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar. En dan betekent, kort gezegd, dat het delict hem niet kan worden toegerekend." Tbs of straf Als de verdachte een misdaad heeft begaan en wordt bestempeld als 'ontoerekeningsvatbaar', dan geldt dat als 'schulduitsluitingsgrond', gaat Lieftink verder: "De verdachte wordt dan juridisch gezien ontslagen van alle rechtsvervolging (een soort van vrijspraak). In dat geval kan hij geen gevangenisstraf, maar mogelijk wel tbs krijgen." Tbs staat voor terbeschikkingstelling, een maatregel die de rechter kan opleggen om de samenleving te beschermen als iemand een misdrijf heeft gepleegd terwijl hij leed aan een ernstige stoornis of gebrekkige ontwikkeling.

Verantwoordelijk voor misdaad Als een verdachte juist wél toerekeningsvatbaar is, dan kan het strafbaar feit hem wel worden toegerekend. In dat geval wordt in principe geen tbs opgelegd, maar wel een straf. Over het algemeen geldt dat iemand volledig toerekeningsvatbaar is, wanneer er bij diegene geen psychische problemen worden vastgesteld. "Dan is dus de verdachte volledig verantwoordelijk voor wat hij heeft gedaan en wordt in de regel geen tbs opgelegd." Rol van stoornis Een verdachte die waanbeelden heeft, of andere stoornissen, kan alsnog toerekeningsvatbaar worden verklaard, benadrukt Lieftink. "Je moet het altijd combineren met het delict", legt hij uit. "Zelfs als er stoornissen zijn vastgesteld zou een verdachte volledig toerekeningsvatbaar kunnen zijn." Het gaat er dus om of de stoornissen een rol hebben gespeeld tijdens het plegen van de misdaad. "Een deskundige of de rechter moet dat vaststellen." Het hoeft niet altijd een rol te spelen, zegt Lieftink. Als voorbeeld noemt hij een verdachte die een overval pleegt, puur omdat hij geld nodig heeft. "Daarvan kun je zeggen: dat heeft verdachte met volledige verantwoordelijkheid gedaan. Als bij die persoon vervolgens een persoonlijkheidsstoornis wordt vastgesteld, dan hoeft dat niet te betekenen dat die stoornis ook een rol heeft gespeeld."

Verminderd toerekeningsvatbaar Een verdachte kan ook 'verminderd toerekeningsvatbaar' worden verklaard, zegt Lieftink. Er zijn vijf niveaus toerekeningsvatbaarheid. Van 'volledig' toerekeningsvatbaar, 'licht verminderd', 'verminderd, 'sterk verminderd' en tot slot 'volledig' ontoerekeningsvatbaar. "Als een verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is, dan kan een deel van het delict wel worden toegerekend en een deel niet. Het deel waarvoor de pleger kan worden toegerekend, daar krijgt diegene straf voor. Het deel dat verminderd kan worden toegerekend, daar kan diegene tbs voor krijgen." Persoonlijkheidsstoornis Chris Jude niet uitgesloten De observatiekliniek van justitie, het Pieter Baan Centrum (PBC), heeft geen stoornis kunnen vaststellen bij Chris Jude (23), zo werd gisteren bekend. Jude wordt verdacht van onder meer de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. De man zegt dat hij heeft gehandeld onder invloed van stemmen in zijn hoofd, maar deskundigen hebben ook daarvoor geen bevestiging gevonden. Maar tegelijkertijd kan een persoonlijkheidsstoornis ook niet worden uitgesloten, volgens de deskundigen. Het onderzoek van het PBC heeft niet tot de gewenste duidelijkheid geleid, zeggen de advocaten van de verdachte. Het hoofd van Jude is daarmee een 'black box' gebleven.

'Geen reden tot meer onderzoek' De advocaten van Chris Jude zeggen dat zij de inhoud van het PBC-rapport 'niet zonder meer onderschrijven'. Zij sluiten zich dus niet volledig aan bij de inhoud van het rapport. Aan de andere kant zien zij op dit moment geen reden tot meer onderzoek. De uitkomstren van het PBC betekenen dat de verdachte als toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd, er is geen advies voor een tbs-behandeling. Maar dat betekent niet dat de rechtbank deze maatregel niet zou kunnen opleggen. Rechter bepaalt Lieftink legt uit hoe dat werkt. De niveaus van 'toerekeningsvatbaarheid' zijn geen juridische begrippen. "Het enige juridische begrip dat de wet kent, is als iemand 'volledig ontoerekeningsvatbaar' is, dus dan is dat een schulduitsluitingsgrond. Die andere gradaties kent de wet in principe niet." Om tbs op te kunnen leggen, geldt de eis van de wetgever dat er sprake is van een stoornis, die vastgesteld moet worden. Die moet wel aanwezig zijn ten tijde van het delict en er moet sprake zijn van een reële kans dat de verdachte in herhaling valt. "Aan die stoornis worden overigens niet al te zware eisen aan gesteld, want de aannemelijkheid ervan is al voldoende."

Aannemelijkheid "In het geval van Chris Jude zou de rechter kunnen zeggen, er kan hier geen stoornis worden vastgesteld, maar zoals het PBC ook zegt: een stoornis kan ook niet worden uitgesloten. Dus uiteindelijk is het aan de rechter om te zeggen: nou, we kunnen het niet helemaal goed definiëren, maar we stellen toch een stoornis vast, zonder dat we precies weten om welke stoornis het gaat."