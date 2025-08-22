Verdachte aangehouden voor moord op 17-jarige Lisa: dit is wat we tot nu toe weten
De 22-jarige man die gisteravond werd aangehouden voor het zedendelict op de Weesperzijde, is nu ook verdachte in de zaak van de moord op de 17-jarige Lisa. Zij werd woensdagochtend dood aangetroffen langs het fietspad in Duivendrecht.
Eerder op de avond vond er een persconferentie met de politie, het Openbaar Ministerie en burgemeester van Amsterdam Femke Halsema plaats. Dit is wat we tot nu toe over de verdachte en de twee zaken weten.