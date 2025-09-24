Verboden staalslakken nog steeds 'gewoon' te koop voor tuin of oprit: 'Kan lever- en nierschade veroorzaken'

Staalslakproducten die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid worden nog steeds verkocht, terwijl de staatssecretaris het gebruik eerder dit jaar verbood. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Zeker zeven bedrijven zijn de afgelopen maanden nog doorgegaan met de verkoop van producten met een hoog percentage staalslak, een afvalproduct van de productie van staal. Hiermee lijken de bedrijven het geldende verbod, dat op 21 juli 2025 door staatssecretaris Thierry Aartsen werd ingevoerd, te negeren. Zo kon de onderzoeksredactie van EenVandaag na het verbod de staalslakproducten Duomix en BGSPad nog steeds bestellen of ophalen. 'Illegale handel' Staalslakken worden onder andere verkocht voor gebruik in de tuin maar kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn, waarschuwt toxicoloog Paul Scheepers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij praat de Tweede Kamer donderdag bij over staalslakken en de gevaren die ze hebben voor de gezondheid. "Het kan orgaanschade opleveren en kankerverwekkend zijn." "Het is schandelijk", vult gerechtelijk deskundige staalslakken Theo Fransen aan. Volgens hem wordt de wet- en regelgeving overtreden door bedrijven die dit product nog steeds aanbieden. "Die zakken die voor die particulieren te koop zijn, dat moet gewoon eigenlijk als illegale handel gezien worden. Want het mag gewoon niet los gestort worden."

Staalslakken ontstaan bij de productie van staal. Jaarlijks produceert Tata Steel in IJmuiden 650.000 ton. Daarnaast importeren we ook nog staalslakken. Het is een afvalproduct, maar wordt al zo'n 20 jaar gebruikt in de weg- en waterbouw onder wegen, fietspaden en als dijkversterking. In 2017 is het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurd en gecertificeerd als bouwstof, waardoor het als 'veilig' kon worden gebruikt in veel projecten van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. Dit gebeurde ondanks jarenlange waarschuwingen voor de risico's. Goed afgedekt kan het geen kwaad, maar als er contact is met water of in openlucht ligt, is het mogelijk gevaarlijk voor mensen en het milieu. De staalslakproducten met allerlei namen zoals Duomix, BGSPad en Graustabiel bevatten namelijk onder meer ongebluste kalk en de zware metalen chroom, nikkel, lood en vanadium dat in combinatie met water vrijkomt. Dieren en planten kunnen hierdoor doodgaan, bij mensen kan het onder andere leiden tot oog-, huid- en neusirritaties.

Aantrekkelijk voor consument Uit het onderzoek van EenVandaag blijkt dat voor de ingang van het verbod er meer dan twintig bedrijven waren die deze producten aanboden. Ze omschreven de producten Duomix, BGSPad en Graustabiel - die ook nog eens goedkoop zijn - als 'nuttige ondergrond' voor de tuin, grindpad of parkeerplaats. Dit alles maakten de staalslakproducten aantrekkelijk voor de consument. En waarschijnlijk zijn deze mede hierdoor al vele jaren gebruikt in tuinen, op parkeerplaatsen en speelpleinen. Graustabiel is het enige product dat door de leverancier en de verkopende bedrijven helemaal niet meer verkocht wordt sinds het verbod van de minister. Misleidende informatie Op basis van de productnamen is niet te zien dat Duomix en BGSPad voor meer dan de helft of bijna volledig bestaan uit staalslak. Slechts op enkele websites staat dit nadrukkelijk vermeld. Bij de meeste bedrijven is deze informatie beperkt of volledig afwezig. "De informatie moet duidelijker worden, want het is misleidend voor de consument", zegt Fransen. Als het al in tuinen gebruikt is, dan weten consumenten het waarschijnlijk niet eens, gaat hij verder. Wel zijn er signalen waar mensen op kunnen letten: "Je komt erachter dat je kat met verbrande pootjes loopt of dat je zelf last hebt van hoesten of een bloedneus. Ik wil niet zeggen dat iedere bloedneus daar vandaan komt, maar in combinatie met een nieuw huis waar grijze steentjes liggen of grijs zand ligt, zou dat kunnen."

De afgelopen jaren waren er steeds meer voorbeelden van staalslakkenvervuiling: een golfbaan in Spijk, een afvalberg in Eerbeek, een wegenbouwproject in Friesland, fietspaden in Drenthe. Slootwater kleurde op die plekken wit. Afgelopen jaar bleek ook in diverse speeltuinen zoals in Den Haag en Muiden staalslak als ondergrond te zijn gebruikt. Uiteindelijk besloot demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen op 21 juli van dit jaar het gebruik van producten met een hoog percentage staalslak voor een jaar te verbieden, om zo de tijd te hebben om meer onderzoek te doen naar de gevaren. Deze week voegde de staatssecretaris daar nog aan toe dat medewerkers die werken met staalslakken beschermingsmiddelen moeten dragen. Het product is volgens Aartsen een gevaarlijke stof, die slecht kan zijn voor luchtwegen en ogen. Het gebruik op een locatie waar inname, inhalatie hiervan of oog-, mond- of huidcontact niet is uitgesloten, zoals in de tuin, is verboden. Alleen met een vergunning en onder strikte voorwaarden mogen de staalslakken nog in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden. Doordat een goede registratie ontbreekt, is onduidelijk waar staalslakken allemaal gebruikt zijn. Zeker is wel dat dit heel veel locaties zijn.

'Had signaal moeten zijn' Inmiddels is een aanzienlijk deel van de specifieke internetadressen die staalslakproducten verkochten offline of staat er op de website uitgelegd dat het product op dit moment niet kan worden geleverd. Het gaat veelal om bedrijven die stenen, zand en grint verkopen voor bestrating. Maar ook Bol.com verkocht in het verleden een 'big bag' met BGSPad. Nu staat er dat het 'niet leverbaar' is. "Het verrast me dat het gewoon aan particulieren verkocht wordt", zegt Scheepers. "Je zou eigenlijk denken, als het verboden is om het op openbare speelplaatsen en schoolpleinen toe te passen, dat het dan ook meteen een signaal zou zijn aan de verkoper om het niet aan particulieren te verkopen."

Kanker, lever- en nierschade De toxicoloog wijst op de gevaren in en om het huis. Zo is het volgens Scheepers risicovol voor kinderen als die in dit soort grind gaan wroeten of steentjes in hun mond steken. Ook het ermee naar binnen lopen levert mogelijke gezondheidsklachten op. "Daar is het lekker warm en droogt het op, het wordt dan onderdeel van het huisstof. De metalen worden niet afgebroken, zoals dat in het milieu wel gebeurt." Wanneer dit gebeurt, gaan de staalslakken circuleren in huis. De gevolgen hiervan kunnen op lange termijn ernstig zijn, zegt hij. "Sommige zware metalen die erin zitten, kunnen orgaanschade zoals lever- en nierschade veroorzaken. Tijdens de zwangerschap zijn deze stoffen giftig voor het ongeboren kind en een aantal zijn zelfs kankerverwekkend." Hoe meer en hoe langer iemand deze stoffen binnenkrijgt, hoe hoger de gezondheidsrisico's.

Onderzoek naar gezondheidsrisico's Staatssecretaris Thierry Aartsen heeft een jaar uitgetrokken om verder onderzoek te doen naar gezondheidsrisico's rondom het gebruik van staalslakken. Maar als het aan gerechtelijk deskundige Fransen ligt, moeten de staalslakken van de lijst met goedgekeurde bouwstoffen af. Hij wil dat ze weer als afvalstof worden aangemerkt. "Als je het aan mij zou vragen, zeg ik direct, 'ja'." Scheepers sluit zich hier bij aan. "Dat het een bouwstof is, is een vorm van faciliteren, een vorm van hergebruik waar ik niet achter sta. Dat heeft ook met wetgeving te maken, want voor bouwstoffen gelden andere regels dan voor afvalstoffen." 'De vervuiler betaalt' Ook vindt Scheepers dat de kosten van dit afval berekend moeten worden aan de producent. Dit is Tata Steel als het gaat om Nederlandse staalslakken. "Het adagium (het gezegde, red.) is 'de vervuiler betaalt'. Dus ik denk dat op de plek waar het geproduceerd wordt nu de kosten moeten worden doorberekend aan de afnemer van het product." "In dit geval is dat staal. Ik snap dat het een lastige kwestie is, dat de staalprijs daardoor omhoog gaat en dat de concurrentiepositie van het staalbedrijf daardoor onder druk komt. Maar dat is wel het eerlijke verhaal."