Veel zorgen over verdwijnen regeling die onderwijskansen moet vergroten: 'Per vmbo 5 tot 6 docenten ontslaan'

Het gaat om de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs, die 177 miljoen euro kost. Deze is bedoeld om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die bijvoorbeeld door een moeilijke thuissituatie minder goed kunnen leren. Het schrappen raakt met name het vmbo en het praktijkonderwijs. Streep door kansen "Ruim 60 procent van onze leerlingen leeft in armoede", vertelt directeur Frank Corneth van het Globe College in Utrecht. "Door het afschaffen van deze regeling krijgen onze leerlingen niet meer waar ze recht op hebben. Ze zetten hier niet alleen een streep door het geld, maar ook door de kansen van deze leerlingen." Het Globe College is een vmbo-school in de wijk Kanaleneiland in Utrecht. De meeste leerlingen komen uit de wijk zelf, vertelt Corneth. "Ooit hebben we een ouderbijdrage van 35 euro gevraagd, maar toen kwamen de ouders om een betalingsregeling vragen."

Docenten ontslaan Onlangs stuurden verschillende partijen uit de onderwijssector samen met de vier grote steden een brandbrief naar de Tweede Kamer, waarin het Globe College als voorbeeld wordt aangehaald. De partijen verzetten zich tegen de voorgenomen onderwijsbezuinigingen van het demissionaire kabinet. Ze zijn bang dat vele tienduizenden kinderen de dupe worden. "Op elke vmbo-school in onze stad is straks een half miljoen euro minder besteden", vertelt wethouder onderwijs in Utrecht Eelco Eerenberg. "Dat betekent dat per vmbo-school vijf tot zes docenten ontslagen moeten worden. En die docenten waren er juist voor nodig om kleinere klassen te maken en meer hulp te bieden aan de leerlingen die dat het hardst nodig hebben."

Info Bezuinigingen in het onderwijs De onderwijsbezuinigingen zijn onderdeel van de Voorjaarsnota, waar in april een akkoord over werd gesloten tussen de toenmalige coalitiepartijen. Niet alleen deze regeling wordt geschrapt. Ook de subsidieregeling voor 'brede brugklassen', om kinderen meer tijd te geven om op het juiste niveau te komen, wordt afgeschaft om 55 miljoen euro te besparen. Daarnaast wordt er 115 miljoen euro bezuinigd op het programma School & Omgeving, ingevoerd om kansengelijkheid te vergroten. En ook van het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid gaat 57 miljoen euro af. Daar bovenop komt nog 100 miljoen euro aan bezuinigingen omdat voor diverse onderwijskosten geen inflatiecorrectie wordt toegepast.

Eenvoudige middelen Corneth herkent wat wethouder Eerenberg vertelt over de bezuinigingen: "Het betekent dat we 1.700 euro per jaar per leerling minder te besteden hebben." Het geld wordt onder andere gebruikt om uitstapjes naar bijvoorbeeld musea voor de leerlingen te financieren. "Wij hebben geen financiële back-up van de ouders." Maar ook dingen als een pen, een geodriehoek en een rekenmachine biedt de school aan de leerlingen aan. "Toen ik vroeger naar de brugklas ging, had ik mijn tasje met alles wat nodig was een maand van tevoren al klaarstaan. Maar de dingen die nodig zijn, zijn in deze gezinnen niet voorhanden."