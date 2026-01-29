Veel ziekten sterven uit, waarom komt schurft dan juist vaker voor? 'Is niet uit te roeien'

De huidziekte schurft leek lange tijd te verdwijnen uit Nederland, maar artsen zien de laatste jaren een duidelijke stijging. Niet alleen studentenhuizen, maar ook zorginstellingen en gezinnen krijgen hier vaker mee te maken. Hoe komt het dat schurft nog niet is verdwenen?

Heftige jeuk

"Schurft wordt veroorzaakt door een piepklein beestje, de mijt", zegt Alexander Lokin. Hij is dermatoloog bij het Amsterdam UMC en legt uit hoe de mijt te werk gaat. "De mijt graaft een klein gangetje in je huid, want daar kan de mijt overleven en voortplanten." Dit geeft vervolgens een allergische reactie aan het lichaam, waardoor er een heftige jeuk ontstaat.

Doordat de mijt een lichaam nodig heeft om te overleven, is de aanwezigheid van veel mensen de belangrijkste voorwaarde voor het ontstaan van schurft, zegt Lokin. "Schurft bestaat al heel lang en vinden we al heel vroeg terug in de literatuur."

Dicht op elkaar leven

Hij gaat verder: "Als er veel mensen dicht op elkaar leven - zoals in de middeleeuwen - dan kan de mijt zich makkelijk verspreiden." Hij benadrukt dat zolang er mensen dicht op elkaar leven, schurft zal blijven bestaan. "Onze opvolgers zullen over 100 jaar nog steeds dit gesprek voeren." Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen waarom schurft nu aan een opmars bezig is, zegt Lokin.

"Wie zagen in de coronaperiode een enorme stijging. Dat kan komen omdat het toen te veel was om goed te kunnen behandelen. En het zou kunnen dat we daar nog steeds de effecten van zien." De arts benadrukt dat het niet alleen in Nederland een groeiend probleem is.