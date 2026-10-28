Veel onduidelijkheid over prijs elektrisch laden, EU wil strengere regels: 'Het is een complete jungle'

De elektrische auto wint eindelijk terrein. Maar wie nu zijn eerste stekkerauto koopt, maakt kennis met een compleet nieuwe wereld. Want iedereen die een liter benzine koopt betaalt hetzelfde, maar bij elektrisch laden is dat niet zo simpel.

Er rijden inmiddels bijna 2.5 miljoen (deels) elektrische auto's rond in Nederland, maar niet alle bestuurders betalen dezelfde prijs voor het laden van zo'n auto. Europese consumentenorganisatie BEUC stelt vast dat aanbieders van laadpalen nog steeds veel te geheimzinnig doen over de prijs van elektriciteit. De EU eist nu dat er duidelijkheid komt. 'Een complete jungle' Mistige abonnementsvormen, een oerwoud van laadpassen, en prijsverschillen van soms meer dan 100 procent: het is een probleem dat al jaren speelt en nu eindelijk opgelost moet worden. De BEUC pleit daarom nogmaals voor meer transparantie in de laadpaalwereld. "We willen een makkelijke manier om van aanbieder te wisselen. Het moet makkelijker en transparanter worden om voor een betere prijs te laden", zegt Robin Loos als hoofd transport en mobiliteit bij de consumentenorganisatie. "Mensen hebben nu zes à zeven laadpassen, kunnen niet met creditcard betalen, en kunnen de prijs nu soms zowel voor- als achteraf niet zien. Het is echt een complete jungle."

Goedkopere optie Dit heeft invloed op de portemonnee van honderdduizenden Nederlanders. En dat terwijl velen van hen juist elektrisch zijn gaan rijden omdat dit betaalbaarder zou zijn dan benzine of diesel. "Die groei is echt exponentieel", legt Autoweek-journalist Bart Jacobs uit over die groep mensen.

En dat terwijl ouderwetse tankstations wettelijk verplicht zijn om vanaf de weg al de literprijs aan te geven. journalist Bart Jacobs over onduidelijke prijzen elektrisch laden

"Sinds de sluiting van de Straat van Hormuz zag je een duidelijke toename van het aantal verkochte elektrische auto's." Maar nu lopen die toetreders tegen nieuwe problemen aan: het oerwoud van starttarieven, laadpassen en betaalmethoden. Grote verschillen En dat komt door de hoeveelheid leveranciers, zegt Jacobs: "We hebben vijf à zes partijen die allemaal geld willen verdienen aan de laadsessie. Die hebben allemaal eigen afspraken: flexibel en vast; laadpaal, pas, of leverancier; verschillende energieleveranciers." Het doet denken aan de prijzen in de luchtvaartindustrie, die per website en tijd ook flink kunnen verschillen. "En dat terwijl ouderwetse tankstations wettelijk verplicht zijn om vanaf de weg al de literprijs aan te geven", merkt de journalist op.

Deals tussen leveranciers Elektrische rijders zien prijsverschillen tot 180 procent, ziet Loos. Deze verschillen komen vaak door de deals die laadpaalleveranciers hebben met autofabrikanten. "Als je auto bijna leeg is, dan stuurt hij je richting een bepaald laadstation. Het station kan dan de prijs verhogen omdat ze weten dat je elektriciteit nodig hebt", licht hij toe.

Journalist Jacobs voegt toe: "Ja, een lapje grond vlakbij Schiphol is natuurlijk vele malen duurder dan ergens in Noordoost-Groningen, dat zit ook verwerkt in je literprijs. Maar dat verklaart nog niet dat bij benzine de prijs 10 tot 20 procent kan variëren en bij elektrisch laden 100 tot 150 procent." Apps en abonnementen Laden kan nu wel al een stuk goedkoper, maar dan moeten bestuurders een abonnement of app hebben. "Maar niets is gratis in de digitale wereld", merkt Loos op. "Jouw data is dan het betaalmiddel." Het is momenteel onmogelijk om elektrisch te laden zonder elektronische betaling, wat bestuurders verplicht data te delen met autofabrikanten en laadpaalleveranciers. Wie een rondje door Europa rijdt met de elektrische auto's, kan zijn telefoon vol hebben staan met onnodige apps. Loos vertelt over zijn vakantie in Griekenland: "Ik moest vier verschillende apps downloaden om de beste prijs te krijgen. En nu heb ik die apps, die ik nooit meer ga gebruiken, op mijn telefoon. En deze bedrijven hebben mijn data en mijn geld."