Veel mbo-studenten voelen zich ondergewaardeerd op stage: 'Ik voelde me angstig en onzeker'

Zo ook mbo-student Eva. Zij volgt een opleiding tot schoonheidsspecialiste. Ze loopt nu voor de derde keer stage maar heeft volgens haar nog geen goede ervaring gehad. "Op mijn eerste stage mocht ik alleen helpen met schoonmaken, in het tweede jaar werd ik in het diepe gegooid in de sauna waar ik massages uitvoerde op alle klanten en nu ben ik voor de tweede keer vooral aan het schoonmaken."

Geen begeleiding of pauzes

Maar Eva wil helemaal geen schoonmaker worden. Toen ze begon met haar opleiding deed ze dit om schoonheidsspecialist te worden. En nu, door haar slechte ervaring, ziet ze dat beroep ook niet meer zitten. "Mijn stageperiodes werkten heel demotiverend en zorgen ervoor dat ik mijn opleiding niet leuk vind."

Eenzelfde soort ervaring had mbo-student Mathijs. Hij liep een half jaar stage bij een klein vastgoedbedrijf in de administratieve sector. "Ik voelde me alsof ik een goedkope werknemer was in plaats van een student. Er was bijna geen begeleiding, ik had geen pauzes en ondanks dat ik veel geleerd heb, maakte de situatie me onzeker en sliep ik slecht."