Veel mbo-studenten voelen zich ondergewaardeerd op stage: 'Ik voelde me angstig en onzeker'
Demissionair minister van Onderwijs, Gouke Moes, kijkt naar een verplichte stagevergoeding, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Vooral mbo-studenten voelen zich vaak ingezet als goedkope kracht. "Ik word ingezet als schoonmaakhulpje."
Zo ook mbo-student Eva. Zij volgt een opleiding tot schoonheidsspecialiste. Ze loopt nu voor de derde keer stage maar heeft volgens haar nog geen goede ervaring gehad. "Op mijn eerste stage mocht ik alleen helpen met schoonmaken, in het tweede jaar werd ik in het diepe gegooid in de sauna waar ik massages uitvoerde op alle klanten en nu ben ik voor de tweede keer vooral aan het schoonmaken."
Geen begeleiding of pauzes
Maar Eva wil helemaal geen schoonmaker worden. Toen ze begon met haar opleiding deed ze dit om schoonheidsspecialist te worden. En nu, door haar slechte ervaring, ziet ze dat beroep ook niet meer zitten. "Mijn stageperiodes werkten heel demotiverend en zorgen ervoor dat ik mijn opleiding niet leuk vind."
Eenzelfde soort ervaring had mbo-student Mathijs. Hij liep een half jaar stage bij een klein vastgoedbedrijf in de administratieve sector. "Ik voelde me alsof ik een goedkope werknemer was in plaats van een student. Er was bijna geen begeleiding, ik had geen pauzes en ondanks dat ik veel geleerd heb, maakte de situatie me onzeker en sliep ik slecht."
Mbo'ers zijn geen deelnemers maar studenten
"Onze studenten zitten in sectoren waar veel tekorten zijn, dus is de neiging om ze meer te gebruiken als handen", vertelt de voorzitter van de mbo Raad, Adnan Tekin. "Ze hebben heel lang de benaming 'deelnemers' gehad, wat pas sinds een paar jaar is aangepast naar studenten. Dit laat zien dat mbo'ers midden in een emancipatieproces zitten en dus ook als het gaat om stages."
"Maar het is ontzettend belangrijk dat dat gevoel van waardering en een daadwerkelijke leerwerkplek er meer gaat komen", gaat hij verder. Er is volgens hem een groot tekort aan mbo-studenten en stages zijn het hart van het mbo-onderwijs, want zonder stage geen mbo-diploma. "Een volgende stap in dat emancipatieproces zou een stagevergoeding kunnen zijn. Maar 57 procent van de BOL-mbo'ers krijgt een stagevergoeding, terwijl ze binnen het Nederlandse onderwijs de meeste stage-uren maken."
Te weinig stageplekken
En die verplichte stagevergoeding zit er nu dus aan te komen. De vorige minister, minister Bruins, pleitte ervoor om geen verplichting in te voeren omdat dit mogelijk zou leiden tot het verdwijnen van stageplekken bij kleinere bedrijven. Volgens de voorzitter van de mbo raad is met het bedrijfsleven afgesproken om de stagevergoeding stapsgewijs in te voeren, maar dat gaat te langzaam. "Het is goed dat het nu verandert, maar wel jammer dat het op deze manier moet", vertelt Tekin.
In december werd de motie voor een verplichte stagevergoeding al aangenomen, nu wordt er gekeken naar de invulling daarvan. Er liggen 3 verschillende opties op tafel.