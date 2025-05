Vaticaan onderzoekt jarenlang misbruik in Nederlandse en Vlaamse kloosters, maar priester Rik Devillé is sceptisch: 'Kerk wil alles wegstoppen'

Structureel probleem

Rik Devillé (80) is een Vlaamse priester in ruste. Hij staat bekend om zijn inzet voor slachtoffers van misbruik in de Katholieke Kerk en stelt dat er sprake is van een 'structureel probleem' in veel kloosters in Nederland en Vlaanderen.

En hij kan het weten, want in zijn meest recente boek 'Donkere Gangen' sprak hij met ruim 300 paters en nonnen die in Nederlandse en Vlaamse abdijen slachtoffer zijn geworden van misbruik. Uit een gevoel van diepe schaamte, hebben ze hier jaren over gezwegen, legt Devillé uit.

Schroom en schaamte

"Je zag dat ook bij het kindermisbruik in de kerk", gaat hij verder. "Volwassenen beginnen daar nu pas over te praten. Die hebben daar een enorme schroom en schaamte over, die durven dat bijna niet te doen. Dat duurt decennia."

"Sommige hebben vaak gedacht: ik moet iets vertellen, maar durven het dan toch weer niet. Bang om niet geloofd te worden. Datzelfde proces zie je nu bij hen die slachtoffer zijn geworden in de abdijen. Nu komen de verhalen pas, soms een halve eeuw later."

Kwetsbare jongvolwassen

Wat dit misbruik van jongvolwassenen zo kenmerkend maakt, is dat het om diep gelovige mensen gaat die hun leven volledig in dienst stellen van het klooster, zegt de priester. Volgens hem maakt dit hen extra kwetsbaar voor misbruik.

"Het ging om jongvolwassenen die de abdij intraden en een hoog ideaal hadden. Mensen die diep geloof hadden en iets van hun leven wilde maken." Deze jonge idealistische mensen komen vervolgens in het zeer hiërarchische systeem van een klooster terecht, waar ze geleidelijk aan hun eigen identiteit verliezen.