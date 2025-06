Vanaf welke leeftijd kun je dyscalculie vaststellen? Bij een kind van 3 is dat nog onmogelijk

Moeite met klokkijken

Dyscalculie kan zich uiten in verschillende vormen, licht Van Luit toe: "Dat kan te maken hebben met moeite bij klokkijken of het onderscheiden van links en rechts, of bijvoorbeeld bij het invullen van een belastingformulier. Of tijdens het winkelen op een prijskaartje 50 procent korting zien staan en dan geen idee hebben hoeveel dat is.

"Sommige kinderen ervaren problemen met rekenen die met wat extra hulp kunnen worden opgelost. Bij dyscalculie daarentegen zijn de ernstige rekenproblemen niet 'reparabel', zegt Van Luit. "De gevolgen van de stoornis kunnen wel milder worden, maar het rekenen blijft altijd beperkt." De rekenstoornis wordt vermoedelijk genetisch bepaald, zegt Van Luit, en komt volgens zowel hem als Van der Beek bij zo'n twee à drie procent van de kinderen voor.