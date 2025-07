'Van politiemensen wordt gevraagd de wet te overtreden', zegt politiebond over nieuwe asielwetten

Mensen die gevlucht zijn, maar in Nederland geen verblijfstatus krijgen, zijn om die reden 'onrechtmatig' in Nederland. Hun verblijf wordt ook wel 'illegaal' genoemd. Maar teruggaan naar het land van herkomst is niet altijd mogelijk. Toch wordt het - als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt - voor hen illegaal om in Nederland te verblijven.

'Dit gaat mij te ver'

De Nederlandse Politiebond (NPB) bevestigt dat. Voorzitter Nine Kooiman: "Als je op basis van huidskleur mensen moet gaan oppakken, dan zeggen politiemensen: 'Dit gaat mij te ver. Dan moet ik afstappen van een grondwettelijk beginsel.' Want hoe kan je zien of iemand illegaal is? Op basis van huidskleur? Dat kan niet, want dan ga je in tegen de Grondwet."

Kooiman doelt op artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt en stelt dat 'iedereen die zich in Nederland bevindt, in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden'. Omdat je niet aan iemand kunt zien of hij of zij geldige verblijfspapieren heeft, zal een agent over (moeten) gaan tot selectie op huidskleur of etniciteit. Dat mag niet omdat het ongelijkheid tussen mensen veroorzaakt.

'Onnodig politiecapaciteit rondpompen'

Daarnaast legt Kooiman uit dat het extra inzet van politie vraagt om mensen zonder geldige verblijfsstatus aan te houden. Inzet die niet beschikbaar is en ook niet altijd zin heeft. "Het feit is nu eenmaal dat mensen die geen verblijfstatus hebben gekregen niet allemaal terugkeren naar het land van herkomst."

Dat komt vaak doordat ze niet de juiste papieren hebben of het land van herkomst om andere redenen niet meewerkt, legt ze uit. "Op het moment dat iemand een strafbaar feit pleegt of overlast veroorzaakt, houden wij diegene aan. Maar als het verblijf zelf strafbaar wordt, ga je helemaal onnodig politiecapaciteit rondpompen."