Vakbond FNV wil strengere hitteregels in de bouw: 'Mensen krijgen nu te horen dat ze gewoon moeten werken'

Er bestaat een hitteprotocol in de bouw, maar de FNV wil dat er wettelijk vastgestelde normen komen om bouwvakkers beter te beschermen tegen te hete werkomstandigheden. "Bij vorst wordt het werk al wél stilgelegd." Maar volgens de bouwers is het niet zo simpel: "Bij hitte heb je naast de temperatuur te maken met allerlei andere factoren."