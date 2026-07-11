Vakbond FNV wil strengere hitteregels in de bouw: 'Mensen krijgen nu te horen dat ze gewoon moeten werken'
Het wordt de komende dagen opnieuw warm, toch wordt er in de bouw ondanks de hoge temperaturen gewoon doorgewerkt. Er zijn wel afspraken over werken bij extreme hitte, maar die worden lang niet altijd nageleefd. Dat moet volgens vakbond FNV echt anders.
Er bestaat een hitteprotocol in de bouw, maar de FNV wil dat er wettelijk vastgestelde normen komen om bouwvakkers beter te beschermen tegen te hete werkomstandigheden. "Bij vorst wordt het werk al wél stilgelegd." Maar volgens de bouwers is het niet zo simpel: "Bij hitte heb je naast de temperatuur te maken met allerlei andere factoren."