Vakantievluchten Lelystad Airport tóch een optie, nu er mogelijk F-35-straaljagers komen te staan: 'Vorm van chantage'

Het is een onverwachtse draai, in een dossier dat zich al jarenlang voortsleept: Lelystad Airport. De mix van politieke, milieutechnische en regionale belangen maken het besluit om de luchthaven wel of niet te openen complex.

Meest gangbare plek

Maar nu Defensie tot de conclusie is gekomen dat Lelystad de meest gangbare plek is om nieuwe F-35's te stationeren, doet de luchthaven weer mee. Maar de regio wil dat alleen als ook vakantievluchten worden toegestaan.

En vooral dat laatste leidt tot verzet van de stichting Red de Veluwe. "Er is eigenlijk geen reden meer om dat vliegveld te openen", zegt voorzitter Jaap Kloosterziel. Dat de uitbreiding van Defensie ook vakantievluchten met zich meebrengt, vindt hij oneerlijk. "Wij vinden het een vorm van chantage, want eigenlijk zijn alle argumenten weerlegd door de ongeveer 26 actiegroepen die dit niet willen."

Anders dan vakantievluchten

Want dát Defensie moet uitbreiden, ziet Kloosterziel ook. "We begrijpen wel dat er straaljagers geplaatst zouden kunnen worden, maar we hebben daar geen mening over omdat we nog niet weten wat dat gaat betekenen."

Maar dat is anders bij de vakantievluchten. "De burgerluchtvaart uitbreiden, is natuurlijk heel wat anders dan zelfverdediging tegen bijvoorbeeld de Russen. Dus dat is wel begrijpelijk.