Vakantiegangers willen van camper af door verdubbeling wegenbelasting: 'Koop wel een caravan'

2026 wordt een duur jaar voor de camperbezitter. Per 1 januari is de wegenbelasting namelijk verdubbeld. Voor een deel van de camperbezitters betekent dit dat ze hun vakantiewoning op wielen de deur uit doen, zien ze bij Camper Club Nederland.

Hans Witbaard, secretaris van Camper Club Nederland, krijgt ieder jaar wel opzeggingen binnen, zegt hij. "Mensen die zeggen dat ze te oud zijn geworden, of mensen die gewoon geen zin meer hebben." Maar dit jaar is daar een categorie bijgekomen, ziet hij. "Mensen zeggen nu op omdat ze vinden dat het te duur geworden is. Die zeggen: 'Ik stop er mee, en koop wel een caravan.'" Te duur Het is een kabinetsmaatregel die er al enige tijd aan zat te komen, maar per 1 januari is ingegaan: de verdubbeling van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor kampeerauto's. Tot nu toe betaalden campereigenaren een kwart van het normale tarief, maar sinds de jaarwisseling is dat opgetrokken naar de helft. De originele korting had te maken met het feit dat de meeste campers het grootste deel van het jaar geparkeerd staan. Maar nu wil het kabinet de belastingregels versimpelen en het gebruik van fossiele brandstoffen ontmoedigen.

Overwaarde En dat voelt heel onrechtvaardig, zegt Witbaard. "De gedachte is dat camperaars geld zat hebben. Nou, bij ons zitten heel veel gewone mensen, die hun hele leven hard hebben gewerkt. Ze hebben een stukje overwaarde van hun huis gebruikt om een kampeerbus te kopen. Het zijn dus echt geen extreem rijke mensen." Voor een gemiddelde camper gaat de MRB van 900 euro naar 1800 euro per jaar. Volgens Witbaard wordt de camper daarmee als melkkoe gebruikt. Hij wijst naar omringende landen, waar de kosten voor een camper stukken lager liggen. "In Duitsland betalen ze tussen de 400 en 500 euro per jaar, en in België is dat slechts tussen de 200 en 250 euro." Minder spontaan Op camperplaats Onder en Eindt in het Limburgse Helden is eigenaar Johan Peeters somber gestemd. "Ik verwacht een afname van het aantal overnachtingen. Mensen gaan hun wagen vaker schorsen. En bij mooi weer gaan die minder vaak spontaan een weekendje weg. Die mensen gaan wij missen." Schorsen houdt in dat je het kenteken van de camper al dan niet tijdelijk opheft, zodat je geen wegenbelasting hoeft te betalen. Zo kunnen eigenaren alsnog besparen, door hun camper bijvoorbeeld alleen in de zomermaanden te registreren.