Vakantiegangers opnieuw gewaarschuwd voor extreem weer, deze keer in de Alpen: 'Dit is het nieuwe normaal'

Het gaat de komende regenen in de Alpen en flink ook. De ANWB en Het Rode Kruis waarschuwen Nederlanders in Zwitserland en Oostenrijk voor noodweer en mogelijke chaos. "Er kan tot wel 200 milliliter vallen, dat valt normaal gesproken in een hele zomer."