UWV start onderzoek naar eigen werkcultuur na signalen over gevoel van onveiligheid

De werkcultuur binnen het UWV gaat door extern adviesbureau KPMG worden onderzocht. Dat melden bronnen aan EenVandaag. Het onderzoek komt nadat EenVandaag eerder aantoonde dat er volgens werknemers sprake is van een angstcultuur.

Verzekeringsartsen in opleiding uit de regio Amsterdam spraken over de onveilige werkcultuur en de veel te hoge werkdruk, bleek eerder uit onderzoek door EenVandaag en AD. Ze probeerden dit eerder intern aan te kaarten, maar dat leverde te weinig resultaat op. Opleiding minder belangrijk De onderzoeksredactie van EenVandaag sprak uitgebreid met een grote groep basisartsen die bij het UWV in de regio Amsterdam werken en heeft inzage in vele documenten die hun verhaal bevestigen. "Uit alles blijkt dat hier sprake is van een angstcultuur en intimidatie", zei een van de artsen in opleiding in de uitzending van april. De artsen kregen te horen dat ze vooral moeten helpen bij het wegwerken van de lange wachtlijsten. Hun opleiding is ondergeschikt. "Er is sprake van een vertrouwenscrisis. Er moet worden ingegrepen van buitenaf om dit te veranderen", waarschuwde een van hen toen.

Machtsmisbruik Vakbond NOVAG schaarde zich achter de - vaak jonge - werknemers en schreef hierover in een brief: "Het NOVAG-bestuur is van mening dat er niet alleen sprake is van signalen van onveiligheid en intimidatie." De vakbond gaf in deze brief aan zich ook zorgen te maken over machtsmisbruik binnen het UWV. "Ik neem deze signalen zeer serieus", reageerde minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het nieuws. De minister zei bezorgd te zijn over de angstcultuur en drong na de berichtgeving aan op een onderzoek bij de instantie. "Wij hebben hier ook meteen contact over gezocht met UWV", verzekerde hij. Onderzoek door KPMG Het UWV verklaarde in een eerdere reactie 'een veilig werkklimaat uiterst belangrijk te vinden'. "Signalen over een onveilig werkklimaat nemen wij dan ook zeer serieus", zei de instantie. De klachten van de UWV-medewerkers leiden nu dus tot een onderzoek door KPMG. Hierbij worden in elk geval medewerkers van de regio Amsterdam gehoord, maar ook medewerkers van een aantal andere regio's.



Werknemers met verschillende functies bij het UWV, van arts tot verpleegkundige, worden uitgenodigd om anoniem hun verhaal te doen, onder wie ook de artsen in opleiding. Al deze medewerkers zijn betrokken bij de beoordeling en vaststelling van arbeidsongeschiktheid. Meer onderzoeken Het is niet het enige lopende onderzoek. Toezichthouder Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bekijkt de situatie ook naar aanleiding van deze signalen. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat het UWV zelfs zijn bevoegdheid kwijtraakt om verzekeringsartsen op te leiden. Het UWV heeft al een groot tekort aan artsen. Zonder artsen in opleiding zouden de lange wachtlijsten nog verder groeien. De uitkeringsinstantie moet dan ook laten zien dat het de onveiligheid op de werkvloer serieus neemt.