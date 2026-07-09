UWV Amsterdam neemt geen nieuwe artsen in opleiding aan vanwege onveilige werkcultuur

Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op na signalen over een onveilige werkcultuur. Dat zegt de toezichthouder op de opleiding tegen EenVandaag en AD. Daarnaast wordt een kwaliteitsonderzoek eerder uitgevoerd.

Onder verzekeringsartsen in opleiding uit de regio Amsterdam is sprake van een onveilige werkcultuur en veel te hoge werkdruk, bleek eerder uit onderzoek door EenVandaag en het AD. De artsen probeerden dat in eerste instantie intern aan te kaarten, maar dat leverde te weinig resultaat op. De onderzoeksredactie van EenVandaag sprak uitgebreid met een grote groep basisartsen die bij het UWV in de regio Amsterdam werken en heeft inzage in vele documenten die hun verhaal bevestigen. "Uit alles blijkt dat hier sprake is van een angstcultuur en intimidatie. We hebben regelmatig huilende collega's op de werkvloer en een schreeuwende regiearts (leidinggevende, red.)", zei een van de artsen in opleiding in de uitzending van april.

Hard nodig Verzekeringsartsen in opleiding hebben hun studie al afgerond en zijn basisarts, maar moeten nog 4 jaar een opleiding volgen om te specialiseren tot verzekeringsarts. Daarvoor gaan ze 4 dagen per week naar een praktijklocatie, vaak van het UWV. De uitkeringsinstantie heeft de (meestal jonge) artsen hard nodig: zij vormen op dit moment bijna de helft van de werkzame artsen bij de uitkeringsinstantie. Ze doen ook de helft van het werk terwijl ze nog in opleiding zijn, zo blijkt uit het onderzoek. Tussentijds stoppen met de opleiding is voor veel van hen geen optie. Uit contracten die EenVandaag en AD hebben ingezien, blijkt daar een boete tot maximaal 70.000 euro op te staan die betaald zou moeten worden aan het UWV. Daarom stoppen veel artsen pas 2 jaar na het afronden van de opleiding, als hun opleidingscontract afloopt. Verscherpt toezicht De opleiding bij het UWV stond al onder verscherpt toezicht. Toezichthouder Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) stelde na de signalen over de onveilige werkcultuur een extra onderzoek in. RGS bepaalt of het UWV nog verzekeringsartsen mag opleiden. De resultaten van het onderzoek kan de RGS nog niet delen. Wel is duidelijk dat de eerste vervolgstappen worden gezet. Als gevolg van de signalen van een onveilig opleidingsklimaat bij het UWV en het onderzoek dat daarnaar gehouden is, zullen er dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen in opleiding (aios) worden aangenomen in de regio Amsterdam. Dat was het advies aan de Raad van Bestuur van het UWV, wat zij hebben opgevolgd. "Ontvangen signalen en de bevindingen uit het onderzoek zijn hiervoor aanleiding", laat de RGS weten.

Lees ook UWV start onderzoek naar eigen werkcultuur na signalen over gevoel van onveiligheid