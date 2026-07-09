UWV Amsterdam neemt geen nieuwe artsen in opleiding aan vanwege onveilige werkcultuur
Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op na signalen over een onveilige werkcultuur. Dat zegt de toezichthouder op de opleiding tegen EenVandaag en AD. Daarnaast wordt een kwaliteitsonderzoek eerder uitgevoerd.
Onder verzekeringsartsen in opleiding uit de regio Amsterdam is sprake van een onveilige werkcultuur en veel te hoge werkdruk, bleek eerder uit onderzoek door EenVandaag en het AD. De artsen probeerden dat in eerste instantie intern aan te kaarten, maar dat leverde te weinig resultaat op.
De onderzoeksredactie van EenVandaag sprak uitgebreid met een grote groep basisartsen die bij het UWV in de regio Amsterdam werken en heeft inzage in vele documenten die hun verhaal bevestigen. "Uit alles blijkt dat hier sprake is van een angstcultuur en intimidatie. We hebben regelmatig huilende collega's op de werkvloer en een schreeuwende regiearts (leidinggevende, red.)", zei een van de artsen in opleiding in de uitzending van april.
Hard nodig
Verzekeringsartsen in opleiding hebben hun studie al afgerond en zijn basisarts, maar moeten nog 4 jaar een opleiding volgen om te specialiseren tot verzekeringsarts. Daarvoor gaan ze 4 dagen per week naar een praktijklocatie, vaak van het UWV. De uitkeringsinstantie heeft de (meestal jonge) artsen hard nodig: zij vormen op dit moment bijna de helft van de werkzame artsen bij de uitkeringsinstantie. Ze doen ook de helft van het werk terwijl ze nog in opleiding zijn, zo blijkt uit het onderzoek.
Tussentijds stoppen met de opleiding is voor veel van hen geen optie. Uit contracten die EenVandaag en AD hebben ingezien, blijkt daar een boete tot maximaal 70.000 euro op te staan die betaald zou moeten worden aan het UWV. Daarom stoppen veel artsen pas 2 jaar na het afronden van de opleiding, als hun opleidingscontract afloopt.
Verscherpt toezicht
De opleiding bij het UWV stond al onder verscherpt toezicht. Toezichthouder Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) stelde na de signalen over de onveilige werkcultuur een extra onderzoek in. RGS bepaalt of het UWV nog verzekeringsartsen mag opleiden. De resultaten van het onderzoek kan de RGS nog niet delen. Wel is duidelijk dat de eerste vervolgstappen worden gezet.
Als gevolg van de signalen van een onveilig opleidingsklimaat bij het UWV en het onderzoek dat daarnaar gehouden is, zullen er dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen in opleiding (aios) worden aangenomen in de regio Amsterdam. Dat was het advies aan de Raad van Bestuur van het UWV, wat zij hebben opgevolgd. "Ontvangen signalen en de bevindingen uit het onderzoek zijn hiervoor aanleiding", laat de RGS weten.
Landelijk onderzoek
Daarnaast wordt het landelijke onderzoek naar de kwaliteit van de verzekeringsartsen-opleiding bij het UWV vier maanden eerder uitgevoerd dan gepland. Dat betekent dat de opleiding in september 2026 wordt doorgelicht in plaats van in januari 2027.
UWV zelf gaf vorige maand extern adviesbureau KPMG opdracht de werkcultuur binnen het UWV te onderzoeken. Hierbij worden in elk geval medewerkers van de regio Amsterdam gehoord, maar ook medewerkers van een aantal andere regio's.
Reactie UWV
In reactie op vragen over de maatregelen van het RGS schrijft een woordvoerder van het UWV: "De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft UWV vorige week laten weten dat het in september start met de visitatie van UWV als opleidingsinstelling voor verzekeringsartsen. UWV is hier blij mee en we zien de uitkomst met belangstelling tegemoet."
Over de opleidingsstop heeft het UWV de volgende uitleg: "Tot eind van dit jaar starten geen nieuwe opleidingen voor verzekeringsartsen in district Groot-Amsterdam, mede omdat het maximale aantal opleidingsplaatsen is gevuld."