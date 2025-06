Uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen via 'terugkeerhubs', werkt dat? 'Kan stimulans zijn'

Oeganda

Ook andere lidstaten hebben plannen om asielzoekers buiten de Europese Unie op te vangen, terwijl ze wachten op hun uitzetting. Nederland kijkt naar Oeganda voor zo'n hub. Vorig jaar oktober maakte minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking Reinette Klever dit plan bekend tijdens een werkbezoek aan Oeganda.

Op vragen van EenVandaag laat het ministerie weten: 'In de afgelopen maanden zijn er verschillende gesprekken geweest tussen onze ambtenaren en de Oegandese overheid over de uitwerking van het plan. Daarbij komt natuurlijk veel kijken, zowel juridisch, technisch als operationeel. We verkennen wat binnen de kaders van bestaande nationale, Europese en internationale wettelijke kaders mogelijk is. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk.'

'Gaat binnen EU al moeilijk'

Of de terugkeerhubs daadwerkelijk op grote schaal zullen worden ingezet, vindt Klaassen lastig te voorspellen. Maar het is niet zo makkelijk uitgevoerd, denkt hij.

"Ik zie hoe moeilijk het al is binnen de EU. Hier kijken rechters op basis van de huidige wetgeving heel streng hoe het is gesteld met de opvang in een ander Europees land en wordt er regelmatig geoordeeld dat een land als Griekenland te slechte condities heeft om een asielzoeker terug te sturen. Als het binnen Europa al zo moeilijk is, waarom zou het dan wel lukken met een land als Oeganda?"