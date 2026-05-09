Uitgeklede parade op 'Dag van de Overwinning' in Rusland laat zien: druk op president Vladimir Poetin neemt toe
Rusland viert vandaag op de 'Dag van de Overwinning' het einde van de Tweede Wereldoorlog. Normaal met veel militaire pracht en praal, maar dit jaar niet. Het Kremlin raakt namelijk steeds zenuwachtiger over de oorlog in Oekraïne.
Het machtsvertoon op het Rode Plein is ieder jaar groot op '9 mei'. Nu niet: de nationale feestdag van Rusland wordt vandaag onder hoogspanning gevierd. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn namelijk ook steeds meer in Rusland zelf te voelen. Hoe stabiel zit president Vladimir Poetin eigenlijk nog in het zadel?
Drone in wolkenkrabber
Op de 'Dag van de Overwinning' wil Rusland aan de rest van de wereld uitstralen dat het een sterk land is, legt hoogleraar Russische geschiedenis Hans van Koningsbrugge uit. Alleen staat dat imago volgens hem zwaar onder druk. Zo werd begin deze week nog een wolkenkrabber in Moskou geraakt bij een Oekraïense drone-aanval.
Het Kremlin is totaal vernederd.hoogleraar Hans van Koningsbrugge
Daarop werd besloten om de 'overwinningsparade' uit te kleden: voor het eerst in jaren geen tanks en raketten. Ook werd een eenzijdig staak-het-vuren in Oekraïne afgekondigd. "Het Kremlin is totaal vernederd", zag Van Koningsbrugge afgelopen week gebeuren.
Poetin in het nauw?
De oorlog in Oekraïne verloopt dan ook slecht voor de Russen. Daarnaast piept en kraakt de Russische economie: de gewone Rus merkt dat het leven in hoog tempo duurder wordt en ook ligt het internet geregeld plat. Het gemor in de samenleving wordt luider en dat maakt president Poetin zenuwachtig.
Pavel Kanygin is een Russische journalist die vanuit Nederland werkt. Volgens hem krijgt Poetin het inderdaad steeds moeilijker. "Het vereist steeds meer moeite en middelen om de huidige balans in Rusland te handhaven. En ik denk dat er een dag komt dat hij daar niet meer toe in staat is."