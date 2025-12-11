Tweede Kamer wil het niet, maar minister wil opening Lelystad Airport toch doorzetten: dit is waarom

Komst F-35-vliegtuigen

De minister noemt het feit dat er vanuit defensie F-35-vliegtuigen gaan vliegen, een reden om ook het vakantieverkeer toe te laten. "Een combinatie die vooral defensie wil", zegt luchtvaartjournalist Richard Schuurman.

Als ze Lelystad kunnen delen met civiele luchtvaart, scheelt dat simpelweg geld: je gebruikt dezelfde infrastructuur, dezelfde luchtverkeersleiding. Als er toch luchtverkeersleiding is voor militair verkeer, dan kun je die net zo goed meteen inzetten voor vakantievluchten.

Voordelen uitvergroot

Het vliegveld is in handen van Royal Schiphol Group, zij willen graag dat er ook vakantievluchten mogelijk zijn. "Het vliegveld heeft voor Schiphol alleen maar zin als er vakantievluchten komen. Voordelen worden wel heel erg uitvergroot en opgeblazen", zegt Schuurman. Ook de provincie Flevoland wil dat Lelystad Airport ook open moet gaan voor burgerluchtvaart wanneer er F-35-gevechtsvliegtuigen komen.

De minister lijkt het een belangrijk argument te vinden, waardoor hij ondanks dat de kamer aangeeft er niet over te willen stemmen, het toch in de ministerraad wil meenemen. Een besluit over Lelystad Airport kan uiterlijk 19 december worden genomen, tijdens de laatste ministerraad voor het kerstreces.