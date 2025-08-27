Tweede Kamer in debat over 'hoe nu verder' met kabinet na vertrek NSC
Politiek Den Haag bevindt zich op staatsrechtelijk onbekend terrein: nog niet eerder viel een demissionair kabinet opnieuw. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe nu verder? Die vragen stonden vandaag centraal in het debat.
Een kabinet dat twee keer valt. Vandaag werd hierover gedebatteerd in Den Haag, maar ook over hoe de toekomst van het demissionaire kabinet eruit moet zien. Want met een coalitie van 32 zetels kom je niet ver.