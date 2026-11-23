De dood van een veertiger en de 26-jarige Naomi Buurlage in de Groningse wijk Vinkhuizen legt een pijnlijk mechanisme bloot in het Nederlandse zorgtoezicht. Beide bewoners hadden een zware zorgindicatie, maar leefden in een woning met schimmel, lekkages, kapotte sloten en rotte kozijnen. De man lag dagenlang onopgemerkt dood op zijn kamer; Naomi woog bij haar overlijden nog maar 38 kilo.

Geen melding, geen onderzoek

Volgens de regels van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moet een zorgaanbieder zelf onderzoek doen wanneer er iets ernstig misgaat. Alleen als de instelling tijdens dat eigen onderzoek vaststelt dat een incident is veroorzaakt door de kwaliteit van de eigen zorgverlening, wordt dit aangemerkt als een zogeheten 'calamiteit' en moet het worden gemeld bij de inspectie.

Zorg4Noord, een instelling die sinds 2018 forensische ambulante zorg levert onder leiding van directeur Nico Postema (die zelf geen zorgopleiding heeft), onderzocht de twee sterfgevallen samen met Coöperatie Dichtbij en concludeerde dat er geen tekortkoming in de zorg was. Er ging dan ook geen melding naar de IGJ.

Papieren controle

Pas ruim een jaar later, op 16 september 2026, kwam de zaak alsnog op het bureau van de inspectie terecht nadat een externe partij aan de bel trok over de vervuilde woning en het laat opmerken van het overlijden. Uit een afsluitbrief van de IGJ van 12 november 2026 blijkt hoe de toezichthouder vervolgens handelde.

De inspectie stelde geen eigen, onafhankelijk onderzoek in naar de situatie in Groningen, maar vroeg Zorg4Noord op basis van de wet om het eigen zelfonderzoek uit 2025 op te sturen. Na het bestuderen van dat rapport en één voortgangsgesprek op 29 oktober 2026 sloot de IGJ het dossier.