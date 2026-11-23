Twee doden in 5 dagen, maar inspectie doet niks: zorginstellingen onderzoeken zichzelf na sterfgevallen
Binnen 5 dagen overleden twee kwetsbare cliënten van zorgbedrijf Zorg4Noord in een vervuild pand in Groningen. De overheid deed geen eigen onderzoek. Instellingen onderzoeken zichzelf en de inspectie vertrouwt op die papieren werkelijkheid.
De dood van een veertiger en de 26-jarige Naomi Buurlage in de Groningse wijk Vinkhuizen legt een pijnlijk mechanisme bloot in het Nederlandse zorgtoezicht. Beide bewoners hadden een zware zorgindicatie, maar leefden in een woning met schimmel, lekkages, kapotte sloten en rotte kozijnen. De man lag dagenlang onopgemerkt dood op zijn kamer; Naomi woog bij haar overlijden nog maar 38 kilo.
Geen melding, geen onderzoek
Volgens de regels van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moet een zorgaanbieder zelf onderzoek doen wanneer er iets ernstig misgaat. Alleen als de instelling tijdens dat eigen onderzoek vaststelt dat een incident is veroorzaakt door de kwaliteit van de eigen zorgverlening, wordt dit aangemerkt als een zogeheten 'calamiteit' en moet het worden gemeld bij de inspectie.
Zorg4Noord, een instelling die sinds 2018 forensische ambulante zorg levert onder leiding van directeur Nico Postema (die zelf geen zorgopleiding heeft), onderzocht de twee sterfgevallen samen met Coöperatie Dichtbij en concludeerde dat er geen tekortkoming in de zorg was. Er ging dan ook geen melding naar de IGJ.
Papieren controle
Pas ruim een jaar later, op 16 september 2026, kwam de zaak alsnog op het bureau van de inspectie terecht nadat een externe partij aan de bel trok over de vervuilde woning en het laat opmerken van het overlijden. Uit een afsluitbrief van de IGJ van 12 november 2026 blijkt hoe de toezichthouder vervolgens handelde.
De inspectie stelde geen eigen, onafhankelijk onderzoek in naar de situatie in Groningen, maar vroeg Zorg4Noord op basis van de wet om het eigen zelfonderzoek uit 2025 op te sturen. Na het bestuderen van dat rapport en één voortgangsgesprek op 29 oktober 2026 sloot de IGJ het dossier.
'Navolgbaar'
"De conclusie dat een tekortkoming in de zorgverlening niet te constateren is als aanleiding voor de schrijnende gebeurtenissen, vinden we navolgbaar", schrijft de inspectie in de afsluitbrief aan het zorgbedrijf.
Wel merkt de IGJ op dat zij ervan uitgaat dat Zorg4Noord de nabestaanden informeert over de bevindingen van het onderzoek. Iets waar de vader van Naomi, Douwe Buurlage, na meer dan een jaar nog altijd op wacht.
Systeem gaat uit van vertrouwen
Belangenorganisatie MIND, die opkomt voor mensen in de psychiatrie, heeft stevige kritiek op deze gang van zaken. "Het systeem dat de inspectie hanteert, gaat te veel uit van vertrouwen", zegt Hilde Koelmans van MIND.
Uiteindelijk zijn het juist de zwaksten die de meeste hulp nodig hebben, die de dupe zijnHilde Koelemans van MIND
Zij vindt het onbegrijpelijk dat zorgbedrijven die verantwoordelijk zijn voor uiterst kwetsbare groepen zichzelf mogen beoordelen na een sterfgeval. "Uiteindelijk zijn het juist de zwaksten die de meeste hulp nodig hebben, die de dupe zijn." MIND roept de wetgever op om het toezicht aan te passen.
300 mensen wegbezuinigd
Hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen plaatst het systeem in een breder perspectief. Volgens hem is het voor de IGJ simpelweg onmogelijk om elk incident in de zorg zelf te onderzoeken. "Daarvoor is de Inspectie gewoon te klein", legt Buijsen uit. "De Inspectie bezuinigde de afgelopen jaren 300 mensen weg, en bestaat nog maar uit 600 medewerkers."
Zelfevaluatie is volgens hem niet per definitie slecht, als de sanctie bij verzwijgen maar hoog genoeg is: "Een instelling die niet meldt maar dat wel had moeten doen, kan hoge boetes krijgen."
'Niet verwijtbaar'
Via haar advocaat laat Zorg4Noord weten dat de brief van de IGJ bewijst dat het bedrijf niet tekort is geschoten en 'niet verwijtbaar gehandeld heeft'. Volgens de raadsman bestaat er daardoor 'niet langer een misstand noch een maatschappelijk belang om over de zaak te berichten'.
Wel geeft het bedrijf aan procedurele verbeteringen te hebben doorgevoerd op het gebied van intake en dossiervorming, en het pand aan de Smaragdstraat, gehuurd van vastgoedondernemer Bagdad Mestour, na de sterfgevallen op eigen kosten te hebben gerenoveerd.
Jarenlang meldingen
In het onderzoek van de inspectie kwamen de signalen van buurtbewoners, de gemeente Groningen en zorgkantoor Menzis, die al voor de sterfgevallen hun zorgen uitten over het pand, niet ter sprake.
De gemeente Groningen ontving in de jaren voor de twee sterfgevallen al meldingen over overlast. Buurtbewoners klaagden over dealers die het pand bezochten, over harde muziek en over overlast op straat. De gemeente zegt in gesprek te zijn gegaan met de omwonenden en met de zorginstelling.
Geen andere woning
Ook zorgkantoor Menzis heeft een bezoek aan het huis aan de Smaragdstraat gebracht. Bovendien is Menzis in gesprek gegaan met de zorgmentor van Naomi, die tevens bewindvoerder was. Menzis: "Het doel van deze gesprekken was om inzicht te krijgen in welke zorg passend was en hoe deze zorg kon worden geborgd."
De zorgmentor laat weten in gesprek te zijn gegaan met Naomi en met Zorg4Noord om te bezien op welke plek Naomi beter zou kunnen worden begeleid. Tot een andere plek is het nooit gekomen.
Zorg4Noord
Zorg4Noord is een zorginstelling die forensische ambulante zorg levert in de regio Groningen. Het bedrijf bestaat sinds 2018 en heeft een directeur/bestuurder: Nico Postema.
Postema heeft geen opleiding in de zorg. In het bedrijf werken een manager zorg, twee coördinatoren en vier begeleiders. Volgens Zorg4Noord zijn die coördinatoren en begeleiders allemaal opgeleid op hbo en mbo-4 niveau.
Geen verantwoordelijkheid
In een uitgebreide reactie laat het zorgbedrijf, via haar advocaat, weten dat het elke verantwoordelijkheid voor de twee sterfgevallen van de hand wijst. Zorg4Noord zegt de sterfgevallen uitgebreid geëvalueerd te hebben, en waar nodig verbeterpunten doorgevoerd te hebben.
Vanwege de privacywetgeving zegt Zorg4Noord niet in te kunnen gaan op de vorm en inhoud van de door hen verleende zorg voor de twee overleden cliënten.