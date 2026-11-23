Ze had op papier recht op 24-uurszorg en intensieve begeleiding, bekostigd uit een persoonsgebonden budget van bijna 85.000 euro. Toch overleed de 26-jarige Naomi Buurlage in augustus 2025 totaal verwaarloosd in een vervuilde kamer in Groningen.

Naomi (26) overleed compleet verwaarloosd in zorginstelling: 'Ze woog nog 38 kilo'

Om Naomi te herdenken heeft haar vader Douwe heeft verschillende foto's van haar in zijn huis

Haar vader Douwe blijft achter met een diep schuldgevoel en een knagende vraag: hoe kon zijn dochter zo aan haar lot worden overgelaten? Onder toezicht gesteld Naomi had een licht verstandelijke beperking, kampte met schulden en was in de laatste jaren van haar leven verslaafd geraakt aan onder meer crack. Omdat ze niet voor zichzelf kon zorgen, werd ze mede op aandringen van haar ouders door de rechter onder toezicht gesteld. Een bewindvoerder en zorgmentor van het bedrijf ABO bewind uit Stadskanaal namen alle belangrijke beslissingen voor haar. Naomi werd ondergebracht in een kamer aan de Smaragdstraat in de Groningse wijk Vinkhuizen. Het zorgbedrijf Zorg4Noord werd ingehuurd om haar daar de intensieve begeleiding te bieden die zij volgens het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zo hard nodig had.

Kamer als een vuilnisbelt Vader Douwe Buurlage was lange tijd gerustgesteld. "Ik dacht: ik heb mijn kind ondergebracht bij een zorginstelling, daar wordt voor haar gezorgd", blikt hij terug. Naomi hield haar werkelijke leefomstandigheden echter zorgvuldig voor hem verborgen en wilde niet dat haar vader op haar kamer kwam. Pas na haar overlijden zag Douwe met eigen ogen hoe zijn dochter had geleefd. "Het was zo smerig, ik kan het niet beschrijven. De kamer, de keuken, de wc. Er stonden etensresten op tafel, daar groeiden planten uit." In de steek gelaten Foto's en filmmateriaal bevestigen het beeld van een totaal verwaarloosde woning. De vloer in haar kamer lag bezaaid met injectienaalden, vieze kleding en oude etensresten.

Ze kwamen af en toe langs, rookten een peukje, lieten een papiertje aftekenen en waren weer weg, kassa. vader Douwe over Zorg4Noord

Volgens Douwe heeft Zorg4Noord zijn dochter simpelweg in de steek gelaten: "Ze kwamen af en toe langs, rookten een peukje, lieten een papiertje aftekenen en waren weer weg, kassa."

Gevangen in wurgcontract Zelfs als Naomi had gewild, was vertrekken bij Zorg4Noord nauwelijks een optie. Haar zorgcontract en haar huurovereenkomst waarvoor ze 550 euro per maand betaalde waren juridisch aan elkaar gekoppeld. Als ze zou stoppen met het afnemen van zorg bij het bedrijf, zou ze direct haar dak boven haar hoofd kwijtraken. In het contract, dat bol stond van de taal- en spelfouten, behield Zorg4Noord zich bovendien het recht voor om een camera op te hangen in Naomi's kamer. Vingers verzorgd met ducttape In de zomer van 2025 ging de gezondheid van de jonge vrouw zichtbaar achteruit. Ze vermagerde extreem. In de woning viel ze door een glazen ruit, waarbij ze een slagaderlijke bloeding opliep. Een infectie aan een van haar vingers verzorgde ze noodgedwongen zelf met ducttape. Uiteindelijk moest de vinger in het ziekenhuis worden geamputeerd om de rest van haar hand te redden.

Wanhopige telefoontjes naar 112 Ook in de buurt viel de aftakeling op. Buurtbewoners maakten zich grote zorgen en trokken aan de bel. Buurvrouw José Schuthof belde meerdere keren met zowel de zorginstelling als de gemeente om te wijzen op de verslechterende situatie, maar er veranderde niets. In de laatste 3 dagen voor haar dood probeerde Naomi zelf wanhopig hulp te krijgen. Ze belde elke dag met alarmnummer 112, maar haar noodkreten werden door de alarmcentrale genegeerd. Lijkgeur en zwarte vliegen De week voor Naomi's dood werd de Smaragdstraat al opgeschrikt door een ander sterfgeval in exact hetzelfde huis. Een cliënt van in de 40 lag dagenlang dood op zijn kamer voordat hij werd gevonden. Buurvrouw José Scholtens herinnert zich het moment nog goed: "Ik dacht dat er iets lag te rotten in mijn afvalcontainer, maar het was een lijkgeur. Die kwam uit het huis van Zorg4Noord. We moesten de politie een ladder lenen zodat ze naar binnen konden. Dikke zwarte vliegen zwermden uit het raam."

Onbeantwoorde vragen 5 dagen later, op de ochtend van 14 augustus 2025, werd ze levenloos aangetroffen op haar kamer. Toen de ambulancebroeders ditmaal wel kwamen, was het al te laat. Waaraan Naomi precies is overleden, weet haar vader nog altijd niet. De politie schakelde na haar dood de schouwarts van de GGD in. Dat gebeurt standaard bij een vermoeden van een niet-natuurlijke dood, zoals een overdosis. Zowel de GGD als de politie Noord-Nederland willen echter geen uitspraken doen over de doodsoorzaak. Volgens de politie was er na het onderzoek van de schouwarts geen aanleiding voor verder strafrechtelijk onderzoek. Afscheid nemen Vader Douwe blijft achter met groot verdriet en zelfverwijt. Het moment waarop hij afscheid nam van zijn dochter staat in zijn geheugen gegrift: "Ik heb haar aangekleed, in de kist. Ze woog nog maar 38 kilo. Ik was bang dat ik haar voetjes zou breken."