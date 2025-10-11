Trump dreigt met sancties door nieuwe klimaatafspraken op zee: dit is waarom

De afspraken zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat alle schepen van deelnemende landen minder CO2 gaan uitstoten. Daardoor komt er een financiële prikkel om daadwerkelijk de scheepvaart schoner te maken. Volgens hoogleraar internationaal recht André Nollkaemper, zijn de Verenigde Staten principieel tegen deze nieuwe regeling.

"Trump is tegen internationale afspraken en zeker tegen internationale belastingen. Maar tegelijkertijd is hij ook bang voor de economische gevolgen. Hij heeft nu een pakket van maatregelen aangekondigd om deelnemende landen ervan te weerhouden mee te doen, maar het is nog maar de vraag of hij het ook echt gaat doorvoeren."