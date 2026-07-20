Toen Dana (17) weigerde naaktfoto's te sturen, werd de politie met een valse melding op haar afgestuurd

Het eerste contact dat Dana had op TikTok begon nog zo gezellig. Daarna werd het vriendschappelijk in de game Roblox, totdat Dana op het chatplatform Discord heel vervelende verzoeken kreeg. "Ik moest naaktfoto's van mezelf sturen en hun namen kreunen. Elke keer zei ik gewoon 'nee'."

Swatting

Toch werden de eisen van de jongens in de chatgroep steeds heftiger en gevaarlijker. Zo zeiden ze dat ze zichzelf moest snijden. "Het was heel eng toen dat gebeurde", vertelt Dana openhartig. "Vooral ook omdat je die mensen in het echt niet kent."

Dana bleef weigeren mee te werken en blokkeerde alle contacten. Maar steeds wisten ze haar weer te vinden. De jongens stuurden foto's van haar huis en adres rond en dreigden met 'swatting': een gevaarlijke vorm van intimidatie waarbij kwaadwillenden een alarmnummer bellen om een zwaarbewapend arrestatieteam naar het adres van een onschuldig slachtoffer te sturen.

Geen ideologie

Hoe vaak 'swatting' precies voorkomt in Nederland is moeilijk te zeggen; het fenomeen waaide destijds over uit de Verenigde Staten. "We zien wel een algemene toename van valse noodmeldingen, zogeheten prank calls", vertelt een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. "We kennen 'swatting' ook als fenomeen van gewelddadige online groepen, maar het is lastig te zeggen of specifiek dit nu vaker voorkomt in Nederland."

Inlichtingendienst AIVD, de NCTV en de politie waarschuwen al langere tijd voor dit soort vormen van nihilistisch extremisme. Deze groepen opereren volledig online en een duidelijke ideologie ontbreekt. Eigenlijk is er geen helder politiek of religieus doel: het gaat de daders puur om de kick van het geweld en de chaos.