Toch weer zware aardbeving in Groningen, ondanks dichtdraaien van gaskraan: 'Kans van 5 procent'

De kans op een aardbeving zoals die van afgelopen nacht wordt geschat op zo'n 5 procent. En het is goed mogelijk dat het de komende jaren nog een keer zal gebeuren. Het duurt namelijk nog wel even voordat de aarde stopt met beven in Groningen. Maar hoe lang dat nog gaat duren is moeilijk te voorspellen, vertelt Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen.