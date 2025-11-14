Toch weer zware aardbeving in Groningen, ondanks dichtdraaien van gaskraan: 'Kans van 5 procent'
De bodem schudde afgelopen nacht weer flink in Groningen. De provincie werd opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 3,4. Dat terwijl de graskraan een jaar geleden werd dichtgedraaid. Toch komt de beving voor experts niet geheel als verrassing.
De kans op een aardbeving zoals die van afgelopen nacht wordt geschat op zo'n 5 procent. En het is goed mogelijk dat het de komende jaren nog een keer zal gebeuren. Het duurt namelijk nog wel even voordat de aarde stopt met beven in Groningen. Maar hoe lang dat nog gaat duren is moeilijk te voorspellen, vertelt Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen.