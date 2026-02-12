Tips bij Meld Misdaad Anoniem in 10 jaar tijd verdubbeld, vooral meldingen over drugs

In 2025 kwamen zo'n 32.000 meldingen binnen bij het meldnummer. Ter vergelijking: 10 jaar geleden waren dat er rond de 16.000. De meeste meldingen die binnenkwamen gingen over drugs (ruim 15.000 meldingen), gevolgd door geweldsdelicten als mishandeling, steekincidenten of moord- en doodslag (3.480 meldingen) en ondermijning (2.941 meldingen).

Bewustwording gegroeid

Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem kan wel verklaren waar de grote hoeveelheid tips vandaan komt. "De belangrijkste factor daarin is dat er voor het eerst in jaren weer een landelijke campagne geweest is waarin aandacht werd gevraagd om de problemen rond criminaliteit", zegt hij.

Die campagne richtte zich op hoe je criminaliteit kunt herkennen en wat je ermee kunt doen. Dat heeft mensen veel bewuster gemaakt op hun omgeving, denkt Janssen. "We zagen op de dag dat de campagne werd gelanceerd een enorme piek aan meldingen."

Drugslab

In landelijke provincies met veel platteland wordt Meld Misdaad Anoniem het meest gebeld, omdat de sociale controle daar het grootst is en afwijkend gedrag het meest opvalt. Hoewel er tegenwoordig minder gemeld wordt over hennepkwekerijen, stijgen de tips over drugslabs, harddrugs of het dealen en gebruiken van drugs op straat.

Soms bellen mensen pas na jaren, als de overlast toeneemt, zegt Janssen. "Omdat het mensen dan uit hun slaap houdt", verklaart hij. Volgens hem is het voor mensen soms een worsteling of ze iets wel of niet moeten melden.