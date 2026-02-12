Tips bij Meld Misdaad Anoniem in 10 jaar tijd verdubbeld, vooral meldingen over drugs
Drugs, wapens en geweld. In 10 jaar tijd kwamen niet eerder zoveel meldingen binnen bij Meld Misdaad Anoniem. Het aantal tips van burgers over criminaliteit verdubbelde naar 32.000. Lees hier in welke provincie in 2025 het meest werd getipt en waarover.
In 2025 kwamen zo'n 32.000 meldingen binnen bij het meldnummer. Ter vergelijking: 10 jaar geleden waren dat er rond de 16.000. De meeste meldingen die binnenkwamen gingen over drugs (ruim 15.000 meldingen), gevolgd door geweldsdelicten als mishandeling, steekincidenten of moord- en doodslag (3.480 meldingen) en ondermijning (2.941 meldingen).
Bewustwording gegroeid
Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem kan wel verklaren waar de grote hoeveelheid tips vandaan komt. "De belangrijkste factor daarin is dat er voor het eerst in jaren weer een landelijke campagne geweest is waarin aandacht werd gevraagd om de problemen rond criminaliteit", zegt hij.
Die campagne richtte zich op hoe je criminaliteit kunt herkennen en wat je ermee kunt doen. Dat heeft mensen veel bewuster gemaakt op hun omgeving, denkt Janssen. "We zagen op de dag dat de campagne werd gelanceerd een enorme piek aan meldingen."
Drugslab
In landelijke provincies met veel platteland wordt Meld Misdaad Anoniem het meest gebeld, omdat de sociale controle daar het grootst is en afwijkend gedrag het meest opvalt. Hoewel er tegenwoordig minder gemeld wordt over hennepkwekerijen, stijgen de tips over drugslabs, harddrugs of het dealen en gebruiken van drugs op straat.
Soms bellen mensen pas na jaren, als de overlast toeneemt, zegt Janssen. "Omdat het mensen dan uit hun slaap houdt", verklaart hij. Volgens hem is het voor mensen soms een worsteling of ze iets wel of niet moeten melden.
Verloedering leefomgeving
Doorslaggevende factoren zijn de zorgen om het verloederen van de leefomgeving en veiligheid. "Mensen hebben kinderen, of oudere ouders", legt hij uit. "Explosies zijn daar ook een goed voorbeeld van. Mensen maken zich daar zorgen over."
Over explosies en illegaal vuurwerk kwamen afgelopen jaar 1.151 meldingen. "Daar wordt altijd veel over gemeld."
Vapes en zorgfraude
Wat opvalt is dat er het afgelopen jaar meer meldingen zijn gekomen over illegale handel in vapes en sigaretten. Zo werd in de gemeente West Maas en Waal in provincie Gelderland een enorme vangst gedaan van 8,5 miljoen sigaretten.
Ook werd er meer gemeld over zorgfraude. "Veel mensen zullen de link tussen zorg en criminaliteit niet zomaar leggen, terwijl er voor miljarden aan zorggeld wordt gefraudeerd", zegt Janssen. De laatste jaren is er meer aandacht voor geweest. "Je moet de mensen niet bang maken. Maar tegelijkertijd is het goed om te weten, want dan kan er over gemeld worden."
In Limburg kwamen in totaal de meeste tips, in Zuid-Holland de meeste verdachten en wapens opgespoord
- Limburg, 24,4 tips over (1) drugs (2) ondermijning (3) gezochte personen, 326 verdachten opgespoord, 132 wapens in beslag
- Groningen, 22,9 tips over (1) drugs (2) geweldsdelicten (3) gezochte personen, 503 verdachten opgespoord, 114 wapens in beslag (*
- eenheid Noord-Nederland
- )
- Drenthe, 22,4 tips over (1) drugs (2) gezochte personen (3) geweldsdelicten, 503 verdachten opgespoord, 114 wapens in beslag (*
- eenheid Noord-Nederland
- )
- Overijssel, 18,9 tips per 10.000 inwoners (1) drugs (2) gezochte personen (3) 542 verdachten opgespoord, 175 wapens in beslag
- Noord-Brabant, 18,8 tips per 10.000 inwoners (1) drugs (2) ondermijning (3) geweldsdelicten, 565 verdachten opgespoord, 187 wapens in beslag
- Zeeland, 18,2 tips per 10.000 inwoners (1) drugs (2) geweldsdelicten (3) ondermijning, 317 verdachten opgespoord, 115 wapens in beslag
- Landelijk, 17,7 tips per 10.000 inwoners
- Friesland, 16,8 tips per 10.000 inwoners (1) drugs (2) geweldsdelicten (3) verkeer, 503 verdachten opgespoord, 114 wapens in beslag (*
- eenheid Noord-Nederland
- )
- Flevoland, 16,2 tips (1) drugs (2) geweldsdelicten (3) ondermijning, 284 verdachten opgespoord, 80 wapens in beslag
- Utrecht, 16,2 tips per 10.000 inwoners (1) drugs (2) ondermijning (3) gezochte personen, 284 verdachten opgespoord, 80 wapens in beslag
- Noord-Holland, 15,9 tips per 10.000 inwoners (1) drugs (2) geweldsdelicten (3) ondermijning, 487 verdachten opgespoord, 141 wapens in beslag
- Zuid-Holland, 15,7 tips per 10.000 inwoners (1) drugs (2) geweldsdelicten (3) ondermijning, 745 verdachten, 311 wapens in beslag
- Gelderland, 15,6 tips per 10.000 inwoners (1) drugs (2) geweldsdelicten (3) gezochte personen, 542 verdachten opgespoord, 175 wapens in beslag
Geweldszaken opgelost
Dankzij de anonieme tips werden 1.100 wapens van de straat gehaald en 3.452 verdachten opgespoord. Ook leidde een tip naar de mannen die een betonnen paal gooiden na een Feyenoord-wedstrijd. Een supportersbegeleider raakte hierbij zwaar gewond. De mannen werden veroordeeld voor zware mishandeling.
Dat Meld Misdaad Anoniem in dit soort zaken een onderdeel is, noemt Janssen 'bijzonder.' "Al neem je het letsel niet weg." Het is 'het minste' wat je voor een slachtoffer kunt doen. Dat was ook zo bij een gewelddadige overval op een 71-jarige klokkenmaker. Die zaak werd opgelost door een melding. "Daar doe je het voor", zegt Janssen.
Hoort niks terug na melding
Bij Meld Misdaad Anoniem blijf je als melder onbekend. De organisatie staat los van de politie, ze nemen geen gesprekken op en slaan geen gegevens of telefoonnummers op. Nadat je als burgers iets gemeld hebt, hoor je nooit meer iets. Dat betekent ook dat naar naar tipgevers niet wordt teruggekoppeld wat er is gebeurd, je hoort niks terug.
"We hebben geen informatie van mensen die tippen", legt hij. Aan het einde van het gesprek vragen mensen vaak of ze op de hoogte kunnen blijven, maar dat is dus niet mogelijk. "Dat vinden mensen soms wel jammer." Toch is het maken van een melding het waard, benadrukt hij: "Een aanzienlijk deel van 3.400 verdachten had anders gewoon nog rondgelopen."