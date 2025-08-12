Tijgermug vaker in Nederland door 'meeliften' met vakantiegangers: 'Let op of er geen mug in je auto of caravan zit'

De mug wordt op dit moment door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bestreden in tien gemeenten, maar dat kan in de toekomst veel lastiger worden omdat hij zich razendsnel verspreidt in Europa. Zo liften tijgermuggen steeds vaker onbedoeld mee naar Nederland via de import van tweedehands auto- of tractorbanden, en bandenimporteurs.