Tesla wil volgend jaar zelfrijdende auto's in Nederland, maar is dat niet gevaarlijk? 'Niet te veel vertrouwen op techniek alleen'

Tesla komt met opvallend nieuws: de autofabrikant schreeuwt op X van de daken dat het in februari al toestemming krijgt om in Nederland met zelfrijdende Tesla's de weg op te gaan. De RDW zwakt de verwachtingen af, maar erkent dat het bedrijf mogelijk tegen die tijd aan de eisen voldoet. Hoe dichtbij is autonoom rijden in Nederland?

Vertrouwen op techniek?

Er zijn veel variaties zelfrijdende auto's, zegt Dariu Gavrila. Hij doet aan de TU Delft onderzoek naar slimme voertuigen. "Heb je het over intelligente rij-assistenten, dan zijn die ook hier al op de weg. Maar echt zelfrijdend zijn bijvoorbeeld de robottaxi's waar ze nu proeven mee doen in Amerikaanse steden."

Tesla vraagt nu toestemming voor het zogenoemde FSD Supervised rijden. Dit betekent dat de auto alles zelf kan doen, maar je als bestuurder nog wel moet kunnen ingrijpen als dat nodig is. De bestuurder blijft dan ook wel verantwoordelijk.

"Ik denk dat de technologie ver genoeg is om hier in Europa ook te beginnen met testen." Maar goede technologie is in de huidige tussenfase niet de heilige graal, waarschuwt Gavrila. "Ook omdat de samenwerking met de mens belangrijk is. Men mag niet te veel vertrouwen op de techniek alleen. Anders krijg je, paradoxaal genoeg, dat de techniek beter wordt, maar het aantal ongelukken ook toeneemt omdat mensen te veel vertrouwen op de techniek."