Tesla wil volgend jaar zelfrijdende auto's in Nederland, maar is dat niet gevaarlijk? 'Niet te veel vertrouwen op techniek alleen'
Autorijden terwijl jij als bestuurder rustig een krantje leest, volgens Tesla kan dit volgend jaar in Nederland. Maar hoe veilig is het? "Een mens heeft maar twee ogen, deze Tesla heeft er acht."
Tesla komt met opvallend nieuws: de autofabrikant schreeuwt op X van de daken dat het in februari al toestemming krijgt om in Nederland met zelfrijdende Tesla's de weg op te gaan. De RDW zwakt de verwachtingen af, maar erkent dat het bedrijf mogelijk tegen die tijd aan de eisen voldoet. Hoe dichtbij is autonoom rijden in Nederland?
Vertrouwen op techniek?
Er zijn veel variaties zelfrijdende auto's, zegt Dariu Gavrila. Hij doet aan de TU Delft onderzoek naar slimme voertuigen. "Heb je het over intelligente rij-assistenten, dan zijn die ook hier al op de weg. Maar echt zelfrijdend zijn bijvoorbeeld de robottaxi's waar ze nu proeven mee doen in Amerikaanse steden."
Tesla vraagt nu toestemming voor het zogenoemde FSD Supervised rijden. Dit betekent dat de auto alles zelf kan doen, maar je als bestuurder nog wel moet kunnen ingrijpen als dat nodig is. De bestuurder blijft dan ook wel verantwoordelijk.
"Ik denk dat de technologie ver genoeg is om hier in Europa ook te beginnen met testen." Maar goede technologie is in de huidige tussenfase niet de heilige graal, waarschuwt Gavrila. "Ook omdat de samenwerking met de mens belangrijk is. Men mag niet te veel vertrouwen op de techniek alleen. Anders krijg je, paradoxaal genoeg, dat de techniek beter wordt, maar het aantal ongelukken ook toeneemt omdat mensen te veel vertrouwen op de techniek."
'Acht ogen in plaats van twee'
Trendwatcher Vincent Everts experimenteert al volop met slimme software om zijn Tesla zo autonoom mogelijk te laten rijden. "Hij heeft acht camera's, dus acht ogen. De mens maar twee." Hij kijkt uit naar de toekomst: "Ik wil gewoon van A naar B en intussen lekker op mijn telefoon zitten, maar dat mag nu nog niet."
Everts denkt dat autonoom rijden veiliger is. "Mensen zijn rampzalig, vooral sinds de komst van de mobiele telefoon rijden ze als debielen. Dus ik denk dat het veiliger wordt als die auto's zelf gaan rijden. Ik vind de mens een groter probleem dan de computer."
Uitdagende omstandigheden
Ook TU Delft-onderzoeker Gavrila is positief over de toekomst van zelfrijdende auto's, maar ziet dat de techniek nu nog moeite heeft met uitdagende omstandigheden, bijvoorbeeld in slecht weer met beperkt zicht. "Of denk aan objecten die klein of slecht te zien zijn, of puin op de weg. Soms zien ze zelfs stoplichten over het hoofd."
In de VS rijden in verschillende staten nu al zelfrijdende Tesla's op de weg. En dat gaat nog niet zonder problemen. De Amerikaanse toezichthouder opende vorige maand nog een onderzoek omdat er meer dan vijftig meldingen zijn van zelfrijdende Tesla's die voor gevaarlijke situaties op de weg zorgden.
'Wordt uiteindelijk de norm'
Toch is Gavrila overtuigd dat autonoom rijden op termijn de norm wordt. "Ik ben heel optimistisch over deze technologie. Ik denk dat we in de toekomst alleen nog maar manueel rijden op afgesloten terreinen tijdens evenementen."
En of zelfrijdende Tesla's in februari al veilig genoeg zijn om hier de weg op te mogen? Trendwatcher Everts moet het nog zien: "De situatie in Amerika laat zien dat het nog beter moet. Je moet Elon Musk niet op zijn blauwe ogen geloven. Het is goed dat we de RDW hebben. Die zijn pietje precies en zullen goed beoordelen of het dan al veilig genoeg is."