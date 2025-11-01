Terugblikken op verkiezingen met de stralende ouderen van 50PLUS en NSC-jongeren die moed houden

Het was een unieke verkiezingsweek. Met een historisch verlies voor NSC - dat alle 20 zetels meteen weer verloor - en juist een historische comeback voor 50PLUS. Wat kunnen de partijen van elkaar leren? "Een goed programma en het betere handwerk hebben."
Waar 50PLUS uit de dood is herrezen en na 2 jaar terugkeert in de Tweede Kamer, ligt NSC na de verkiezingen juist aan de beademing. Heeft 50PLUS-lijsttrekker Jan Struijs nog een tip voor ze? "Altijd blijven terugvechten." Een goed advies, reageert voorzitter Thomas Beukema van de NSC-jongerenvereniging: "We blijven strijden."