Langs bij de ouderen van 50PLUS en de jongeren van NSC

Terugblikken op verkiezingen met de stralende ouderen van 50PLUS en NSC-jongeren die moed houden

Het was een unieke verkiezingsweek. Met een historisch verlies voor NSC - dat alle 20 zetels meteen weer verloor - en juist een historische comeback voor 50PLUS. Wat kunnen de partijen van elkaar leren? "Een goed programma en het betere handwerk hebben."