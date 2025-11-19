Technieksector laat kansen liggen: slechts 1 op de 5 bedrijven werft personeel uit het buitenland terwijl er 'schreeuwende behoefte' is

Ruim twee derde van de technische werkgevers ervaart een chronisch tekort aan vakmensen. Toch werft maar één op de vijf actief in het buitenland. Dat blijkt uit de TechBarometer, een jaarlijkse onderzoek waaraan technici en technische bedrijven meedoen.

Onbenut talent

Het onderzoek is gedaan in opdracht van ROVC, de grootste technische opleider van Nederland. Waldo Linders is daar directeur Opleidingen & Trainingen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat zo weinig bedrijven naar het buitenland kijken: "Je laat heel veel potentieel onbenut. Dat is zonde."

Waarom zoeken bedrijven hun heil niet vaker in het buitenland? Alrik Lamberink van detacheringsbureau Xelvin merkt dat veel ondernemers dat spannend vinden. Ze vragen zich af of een buitenlandse kracht wel binnen het bedrijf past of vrezen het onbekende proces.

Terughoudendheid door onwetendheid

Directeur Linders van ROVC noemt het een blinde vlek. Ondernemers maken zich zorgen over taal, huisvesting en diploma's.

Volgens hem komt die terughoudendheid vaak simpelweg voort uit onwetendheid over de mogelijkheden.