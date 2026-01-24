Supermarktketen Lidl stopt met stapelkortingen: 'Verleid tot overconsumptie en verspilling'

Lidl stopt als eerste landelijke supermarkt met stapelkortingen op voedingsmiddelen. Met zo'n korting kom je vaak bedrogen uit, terwijl het voelt alsof je voordelig winkelt, zegt Lidl. "Maar het moet nog blijken of je vanaf nu dan goedkoper uit bent."

Een actie zoals '1+1 gratis' is bij Lidl vanaf nu niet meer te vinden

Stapelkorting - dus een actie zoals '1+1 gratis' - is bij de Duitse prijsvechter Lidl vanaf nu niet meer te vinden. Peter de Roos, de CEO van Lidl Nederland, zegt dat ons land 'is doorgeslagen' met dit soort aanbiedingen. "Gratis is niet gratis." Brief naar de informateur Daarmee doelt Roos erop dat dit soort kortingsacties de reguliere prijzen van producten juist opdrijven, omdat de gegeven korting ergens anders in de keten moet worden terugverdiend. Voor consumenten die niet elke folder uitpluizen of voor kleine huishoudens die geen ruimte hebben voor bulkvoorraden, pakt dit systeem nadelig uit. Nederland heeft een cultuur van dit soort agressieve kortingen, iets dat in buurlanden veel minder voorkomt. Samen met Foodwatch en Questionmark heeft de Consumentenbond een brief gestuurd naar informateur Letschert in de hoop dat het nieuwe kabinet stapelkortingen aan banden zal leggen.

Overconsumptie en verspilling Babs van der Staak van de Consumentenbond is blij met de stap van Lidl. Ze vertelt dat consumenten door stapelkortingen vaak geen enkel idee meer hebben van de werkelijke prijs van hun boodschappen. "Door de extreme aanbiedingen ligt de normale prijs van een product vaak onnatuurlijk hoog. Als je iets nodig hebt wanneer het niet in de aanbieding is, betaal je direct de absolute hoofdprijs." De Consumentenbond ziet dat consumenten door bulkaanbiedingen worden verleid tot overconsumptie en verspilling. Daarnaast zorgt het ervoor dat mensen minder gezond gaan eten, omdat het juist de ongezonde producten zijn waar vaak stapelkorting op wordt gegeven. Dat blijkt uit onderzoeken van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en Questionmark. 'Niet tegen korting' Ook blijkt uit onderzoek dat dit soort kortingen onderaan de streep nauwelijks wat opleveren. Zo zorgt een '1+1 gratis'-actie op chips soms slechts voor een besparing van 50 cent, terwijl andere acties door extra consumptie zelfs tot hogere uitgaven leiden. Van der Staak hoopt dat kortingsacties per stuk gaan gelden, en mensen via korting dus niet meer worden gestimuleerd om grotere hoeveelheden van een product aan te schaffen. "We zijn niet tegen korting, maar wel tegen de verplichting om meer te kopen voor voordeel.

Complex en duur "Het zien van hoge kortingen geeft consumenten een gevoel van winst en controle, zeker in economisch uitdagende tijden", zegt Renée Lamboo. Zij geeft via haar website PorteRenee.nl mensen tips om zoveel mogelijk uit hun geld te halen. "In Nederland zijn stapelkortingen bijna een integraal onderdeel van de winkelervaring geworden. Winkels gebruiken lokproducten om klanten naar binnen te trekken voor de rest van hun boodschappen." De focus moet volgens Lamboo op de basisprijs en transparantie. "Voor mensen die geen tijd hebben om elke folder uit te pluizen, is het huidige systeem veel te complex en duur. Mijn advies zou op dit moment zijn: Laat je niet gek maken door dit soort aanbiedingen en kijk gewoon per week wat supermarkten in de aanbieding hebben. En dan bepaal je of je die producten wel echt nodig hebt."

Gevolgen voor consument Zowel Babs van der Staak van de Consumentenbond als budgetcoach Renée Lambo hoopt dat de stap van Lidl voor de consument in financiële zin voordelig uit zal pakken. Maar of dat ook echt gebeurt, moet nog blijken. Van der Staak: "Het hangt er helemaal vanaf of bij Lidl de prijzen over de hele linie dan ook omlaag gaan, omdat de stapelkortingen niet meer goed gemaakt hoeven te worden met hoge prijzen van andere producten. We gaan het goed in de gaten houden."