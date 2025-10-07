Buitenlandse etiketten zodat boodschappen goedkoper kunnen: goed idee? 'Moeten echt zorgvuldig zijn'

Buitenlandse producten zijn vaak goedkoper, maar mogen in Nederlandse supermarkten niet worden verkocht. Als het aan GroenLinks-PvdA ligt verandert dat. Zij dienen morgen een initiatiefwet in. "De prijzen van boodschappen moeten echt omlaag."

Producten in de supermarkt moeten nu altijd een Nederlands etiket hebben

"Wij willen de taaleisen op etiketten van producten anders vormgeven", legt GroenLinks-PvdA Kamerlid Jesse Klaver uit. "Zodat grote bedrijven zoals Coca-Cola, Nestlé of de producent van Nutella supermarkten in Europa niet meer tegen elkaar kunnen uitspelen. Iedere consument in Europa moet gewoon de laagste prijs krijgen." Informatie online beschikbaar Klaver benadrukt dat in de zogenoemde Wet goedkopere boodschappen alle informatie over producten in het Nederlands beschikbaar blijft. "Dat kan online, of in de winkel zelf", legt hij uit. "Winkelmedewerkers moeten klanten kunnen helpen als ze vragen over een product hebben." Volgens GroenLinks-PvdA maken grote fabrikanten misbruik van de Nederlandse regel dat productinformatie altijd in het Nederlands moet staan. Daardoor kunnen supermarkten geen goedkopere producten uit andere landen inkopen. Volgens de partij hebben veel Europeanen hier last van: we zouden in totaal 17 miljard euro te veel betalen voor de boodschappen.

Wetgeving, misoogsten en schaarste Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de vertegenwoordiger van de supermarkten in Nederland, juicht het plan toe. "Iedereen ziet dat de boodschappen de laatste tijd duurder geworden zijn", zegt algemeen directeur Marc Jansen. "Daar zijn verschillende oorzaken voor te bedenken: wetgeving, misoogsten en schaarste", legt hij uit. "Maar ook door de grote A-merken die de markt verdelen. Daardoor kunnen onze supermarkten geen gebruik kunnen maken van de Europese interne markt. Dit wetsvoorstel maakt daar voor een deel een einde aan."

Goedkopere boodschappen Jansen zegt wel benieuwd te zijn naar de precieze uitwerking van de wet. "We vinden het belangrijk dat consumenten ook beschermd worden. Ze moeten weten wat er in producten zit, wat de samenstelling is en zeker bij allergenen moeten we zorgvuldig zijn. We moeten echt goed zorgvuldig zijn dat mensen niet ziek worden." Maar worden boodschappen hierdoor echt goedkoper, of verdienen supermarkten juist meer? "Dit zal consumenten voordeel opleveren", zegt Jansen. "De concurrerende supermarkt gaat met de lagere prijs aan de haal en consumenten gaan daar dan naar toe."

'Niet iedereen kan Engels, Frans of Duits' De Consumentenbond is niet blij met het plan de Nederlandse taaleis los te laten. "Er kunnen ingrediënten in producten zitten waar je allergisch voor bent of dat je ze niet mag vanwege gezondheid of religie", zegt Babs van der Staak van de Consumentenbond. "Dan moet je dat wel kunnen begrijpen", gaat ze verder. "Je kunt er niet van uitgaan dat elke Nederlander etiketten in het Engels, Frans of Duits begrijpt." Opgedreven door aanbiedingen De Consumentenbond steunt wel het doel om boodschappen goedkoper te maken. Maar volgens Van der Staak hoeft daarvoor de etikettenregel niet te veranderen. Want fabrikanten kunnen volgens haar heel gemakkelijk één etiket in meerdere talen maken. "De prijzen in Nederland worden opgedreven door alle aanbiedingen in Nederland. De gewone prijs ligt daardoor veel hoger dan in de landen om ons heen", legt ze uit. De Consumentenbond gaat daarover ook in gesprek met de supermarkten.