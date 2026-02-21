Successen op de Olympische Spelen geven sporten een boost: 'Maar we zien ook veel gelukszoekers'
Geen sport leverde Nederland zo veel medailles op deze spelen als shorttrack. Het succes op de spelen zorgt voor veel aandacht voor de sport en ook een toename in inschrijvingen, ook door eerdere olympische successen.
Jurre Trouw van de KNSB ziet de populariteit van shorttrack steeds meer groeien. "Dat merken we zeker in de aanmeldingen."
"Maar ook een tijdje terug toen het WK shorttrack in 2024 in Nederland plaatsvond. Toen zagen we ook een enorme 'boost' in het aantal aanmeldingen en we hopen nu met het succes op de Spelen dat het verder doorgezet wordt", zegt Trouw.