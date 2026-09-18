Strijd om de Noordpool: waarom dit gebied ook voor Nederland steeds belangrijker wordt
De afgelopen dagen bracht minister Tom Berendsen een bezoek aan Noorwegen en IJsland. Het gebied bij de Noordpool wordt steeds belangrijker op het wereldtoneel. De vraag is waarom het arctische gebied ineens zo veel interesse wekt.
Enkele jaren geleden was de Noordpool nog een verlaten en vooral koud gebied. Maar nu het ijs begint te smelten, wordt het steeds toegankelijker voor schepen en worden grondstoffen in de grond beter bereikbaar. Daarom zijn allerlei landen, zoals de Verenigde Staten en Rusland, plotseling geïnteresseerd in het arctische gebied.