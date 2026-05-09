De protesten tegen azc's krijgen een 'ander' gezicht, want steeds vaker zijn er vrouwen en zelfs kinderen onder de demonstranten te vinden. Vandaag was een speciale vrouwen- en kindermars in Apeldoorn en komende week is er een in Loosdrecht.

Steeds vaker focus op vrouwen en kinderen bij azc-protesten: 'Zorgelijk dat het meteen een bepaald tintje krijgt'

Vandaag werd een vrouwen- en kindermars gehouden tegen een azc in Apeldoorn

In de uitnodiging voor de 'Veilig buiten'-mars zijn (met AI gemaakte) lachende kinderen met 'Defend Loosdrecht'-vlaggen te zien. Want, zo staat er: jong geleerd is oud gedaan. Maar moet je kinderen wel inzetten voor een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum? De meningen in Loosdrecht zijn verdeeld. Kinderen bij demonstraties Jacqueline van Stekelenburg is hoogleraar Sociale Verandering en Conflict aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en vindt het speciaal benoemen van kinderen een interessant fenomeen. "Een demonstratie georganiseerd vóór kinderen - want het is niet dóór kinderen - dat komt niet zo heel vaak voor." Demonstraties met kinderen zijn volgens haar 'zeker iets van alle tijden' en worden door onderzoekers ook wel family outings genoemd. Ze wijst naar de klimaatdemonstraties en eerder in het verleden de vredesmarsen: "Daar werden toen ook heel veel kinderen mee naartoe genomen."

Bredere groep aanspreken En nu maken kinderen dus ook onderdeel uit van azc-protesten. Van Stekelenburg vindt de 'Veilig buiten'-mars een 'hele interessante' door de focus op de veiligheid van vrouwen en kinderen, 'van het gezin' dus. "Dat noemen we een consensual issue, een onderwerp waar je eigenlijk niet tegen kunt zijn. Want wie is er tegen een veilige omgeving?"

Het is een manier om een bredere groep aan je te binden, legt de hoogleraar uit. En dat geldt ook voor de Defend-groepen, die achter veel azc-protesten zitten. "Daarvan wordt dan gezegd: 'Het is de boze witte man die in actie komt.' Als je het issue breder maakt, trek je dus ook een veel bredere groep aan van mensen die in actie kunnen komen."

'Meteen bepaald tintje' Maar in Loosdrecht is lang niet iedereen blij met de speciale vrouwen- en kindermars. Zo kan de demonstratie op weinig enthousiasme rekenen bij Lokaal1, een lokale partij die campagne voert voor de Hilversumse gemeenteraad, waar Loosdrecht vanaf volgend jaar onder valt. "Dit baart mij zorgen", zegt Margriet Rademaker. "Als het een initiatief was geweest van bijvoorbeeld Jantje Beton had iedereen, denk ik, meegelopen in de demonstratie. Want alle kinderen verdienen het om veilig buiten te kunnen spelen", zegt ze. "Maar een demonstratie georganiseerd vanuit Defend Loosdrecht geeft het wel meteen een bepaald tintje." 'Stigmatiserend beeld' "Er wordt nu een groep mensen (asielzoekers, red.) gepositioneerd als zijnde verantwoordelijk voor een onveilige situatie", legt de lokale politica uit. Volgens haar wordt het beeld neergezet dat door hen 'geen vrouw meer over straat kan' en 'geen kind meer veilig kan buitenspelen' in Loosdrecht. "Dat is echt stigmatiserend en dat moeten we niet willen met elkaar."

De organisator van de 'Veilig buiten'-mars snapt de kritiek niet. "Het gaat ons erom dat jonge kinderen zichzelf niet kunnen verdedigen", benadrukt woordvoerder Mark van den Hoeck. Daar moet volgens hem de focus op liggen. "Wij hebben bewust geen media opgezocht. Het is een signaal aan de gemeente, geen publiciteitsactie."

Gegronde angst of niet? Ruby Pichel is oud-gemeenteraadslid van Forum voor Democratie in Dordrecht en organiseerde vandaag een soortgelijke mars in Apeldoorn. Ze begrijpt wel waarom vrouwen en kinderen speciaal benoemd worden bij azc-protesten. "Mensen maken zich zorgen, ze voelen een angst. En of die nou gegrond is of niet: die angst is er." Pichel vindt dat 'een gemeente een zorgplicht naar de eigen inwoners heeft om goed te luisteren'. En daar gaat het Van den Hoeck naar eigen zeggen ook om met de mars in Loosdrecht: "Wij willen dat de gemeente de veiligheid garandeert en onze zorgen serieus neemt. En tot nu toe gebeurt dat niet." Verslaggever Bart Hettema was vandaag bij een vrouwen- en kindermars tegen een azc in Apeldoorn