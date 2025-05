Steeds meer gemeenten met maximum aan arbeidsmigranten

Nadenken over grens

Twaalf gemeenten, waaronder Soest, Oldenzaal en Noordwijk, voeren gesprekken over beleid dat het aantal arbeidsmigranten in de gemeente reguleert. "De verwachting is dat de vraag naar arbeidsmigranten in de toekomst zal toenemen vanwege onder andere het personeelstekort en de vergrijzing. Dit maakt dat er relatief veel arbeidsmigranten naar onze gemeente en de regio komen om te wonen en te werken", laat de gemeente Noordwijk weten.

Volgens de gemeente Soest wordt er onderzocht of regionale spreiding van arbeidsmigranten wenselijk is. Ook in Oldenzaal is het stellen van een grens aan het aantal arbeidsmigranten dat verblijft in de gemeente onderwerp van gesprek.

'Ze wijken alleen maar uit'

Veel gemeenten geven aan dat ze geen grens stellen omdat er simpelweg weinig tot geen arbeidsmigranten in de gemeente wonen. In Venray wonen wél veel arbeidsmigranten - tussen de 6.000 en 13.000 - maar kiest de gemeente niet voor een maximum.

Volgens wethouder Wim de Schryver is het aantal arbeidsmigranten niet te sturen met lokale regels. Hij legt uit: "Dergelijke grenzen zorgen er alleen maar voor dat arbeidsmigranten uitwijken naar andere plekken. Ze gaan dan bijvoorbeeld wonen in gewone huizen, op plekken zonder vergunning of zelfs in illegale situaties. Ook kan het leiden tot een waterbedeffect: ze verhuizen naar gemeenten waar minder weerstand is."

'Verdienmodel eerste klas'

Toch is er een groep van veertig omwonenden in Venray die wél graag zouden zien dat de gemeente Venray een grens stelt aan het aantal huisvestingen voor arbeidsmigranten. De groep ervaart overlast van de vele arbeidsmigranten die in hun buurt wonen. Er was een norm dat er maximaal 400 arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden in een straal van 2,5 kilometer. Vandaag stemt de gemeenteraad over de wenst van B&W om die norm te schappen.

"Als die eraf zou gaan, dan is dat een vrijbrief voor grootschalige huisvesting hier in de regio", zegt omwonende Toon Heldens. Hij maakt zich zorgen dat er dan veel ondernemers zijn die, waar ze nu 100 arbeidsmigranten huisvesten vanwege die regel, dan veel meer arbeidsmigranten gaan huisvesten. "Het is een verdienmodel eerste klas, dat wil je niet weten, en over de rug van arbeidsmigranten", zegt hij.