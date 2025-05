Steeds meer beveiliging nodig op de kermis, ook op die in Osdorp: 'Ik heb dertig man security rondlopen'

In de Amsterdamse wijk Osdorp worden op dit moment de voorbereidingen getroffen voor de voorjaarskermis. Vanaf maandag lopen daar in het stadspark honderden mensen rond op zoek naar vertier. En tussen die bezoekers ook veel beveiligers. Al jarenlang inmiddels, nadat het in oktober 2022 volledig uit de hand liep op de najaarskermis.

'Nog nooit meegemaakt'

"Ik sta hier al 38 jaar", vertelt de Amsterdamse 'kermiskoning' Frans Stuy, die ook de kermis in Osdorp organiseert. "Dat was altijd naar tevredenheid, tot 3 jaar geleden." Hij verwijst daarbij naar de rellen die toen rond de kermis uitbraken. Het was dagenlang onrustig in de buurt: een groep jongeren pleegde vernielingen en gooide met vuurwerk, onder meer naar de politie.

"Ik had dat nog nooit meegemaakt, het was de eerste keer", blikt Stuy terug. "Tuurlijk, de kermis is al eeuwenoud en er wordt altijd geknokt, er is altijd wel een relletje. Maar als heel veel jongeren met elkaar en met de politie vechten: ja, dat is niet prettig." Uiteindelijk greep de Mobiele Eenheid in en werden tientallen jongeren opgepakt, de jongste was 14 jaar oud.

Ingezet voor jongeren

Het deed de ondernemer veel dat dit allemaal gebeurde rond zijn kermis. Stuy is een bekende in Amsterdam omdat hij zich juist ook veel inzet voor jongeren. In 2019 kreeg hij nog een erepenning van de stad voor zijn werk. "En ik ben twee keer 'Amsterdammer van het Jaar' en twee keer 'Held van Amsterdam' geweest."

Stuy vertelt dat hij veel heeft betekend voor jongeren in de hoofdstad. "Ook voor die in de Marokkaanse en andere gemeenschappen", benadrukt hij. "Ik heb veel jongens op de goede pad gekregen. Dus dan voel je je wel een beetje verdrietig omdat je je altijd zo ingezet hebt."