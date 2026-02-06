Spanning stijgt in Milaan, ook de Nederlandse fans zijn klaar voor Olympische Winterspelen

De binnenstad van Milaan kleurt vandaag voorzichtig oranje. "Het is supergezellig", vertelt een Nederlandse vrouw op een zonnig terras. Het is bijzonder om bij de Winterspelen aanwezig te zijn, vertelt een andere Nederlander. "Het verbroedert echt, de hele wereld komt hier samen. Fantastisch!"

In het 'TeamNL House', waar alle medaillewinnaars gehuldigd zullen worden, zijn ze er bijna klaar voor. "Wie zien het Oranjelegioen Milaan binnenkomen", zegt directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF glunderend. Vanaf morgen zijn de fans welkom: "En dan gaan we er iedere avond een feest van maken."