Spanning op zee door illegale schaduwvloot: hierom werd schip onder Curaçaose vlag beschoten.

Alleen al Rusland zou een schaduwvloot van meer dan 1000 schepen bezitten. Om sancties te omzeilen wordt onder vlaggen van andere landen olie of militairen vervoerd. De laatste jaren worden af en toe schepen in beslag genomen, maar door internationale regels is het nog moeilijk te bestrijden. Daarom werkt ook Nederland aan nieuwe wetgeving die het mogelijk maakt om dit aan te pakken.