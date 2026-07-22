Snikhete huurwoningen: waarom verhuurders een airco of zonwering mogen weigeren

De bloedhete zomer zet bewoners van warme huurwoningen klem. Wil je een airco of zonwering? Dan heb je toestemming nodig van de verhuurder. Als die 'nee' zegt, ben je genoodzaakt tot ingewikkelde juridische stappen.

Dolgelukkig was Tessa Houweling (43) toen ze een appartement kon huren in een voormalig kantoorpand, in het centrum van Dordrecht. Maar in de zomer kwam ze voor een vervelende verrassing te staan: "Het is er bloedheet." Gevlucht bij 35 graden "Vanaf mei is het hierbinnen niet onder de 26 graden geweest. Laatst met code rood was het 35 graden in de woonkamer en slaapkamer", vertelt Tessa. "Toen ben ik een paar nachten naar mijn ouders gevlucht." Zelf iets doen om de warmte buiten te houden is lastig: "Ik heb alleen een klein kiepraam, die kan op een kiertje open. En ik kan de gordijnen dichtdoen, maar dan is de warmte al binnen." Een airco of zonwering aan de buitenkant zou helpen, maar daarvoor heeft ze toestemming van de verhuurder nodig. "Zonwering mag niet, want het is een monumentaal pand. Een airco mag ook niet, maar het is onduidelijk waarom niet. Dat wordt slecht gecommuniceerd", vindt Tessa.

Van het kastje naar de muur Ze woont nu 5 jaar in het pand en voelt zich, net als veel van haar buren, van het kastje naar de muur gestuurd. "Zo ongeveer iedereen hier in het pand heeft het al aangekaart bij de verhuurder. Er zijn ook buren die naar de gemeente zijn geweest, die rechtsbijstand hebben ingeschakeld, maar het is nog niet gelukt om verder te komen met oplossingen", vertelt ze. De eigenaar van het pand is om een reactie gevraagd, maar wil niet reageren. Klachten bij de Woonbond Tessa is niet de enige die hier tegenaan loopt. Er komen steeds meer klachten over hete huurwoningen binnen bij de Woonbond. "Veel huurders die zich bij ons melden vertellen vergelijkbare verhalen", vertelt woordvoerder Mathijs ten Broeke. "Het zijn vooral huurders die al contact hebben gehad met hun verhuurder over bijvoorbeeld een airco of zonwering, maar er samen niet uitkomen."

Ze zitten met de handen in het haar en vragen zich af: wat kan ik nog doen? Mathijs ten Broeke van de Woonbond

"Ze zitten met de handen in het haar en vragen zich af: wat kan ik nog doen?", gaat hij verder. Een verhuurder is namelijk niet verplicht om een zonwering of airco op te hangen. "De verhuurder is wel verplicht om een gebrek aan de woning op te lossen, maar het lastige is op dit moment dat het heel moeilijk is om aan te tonen dát hitte een gebrek is." Onduidelijk of woning te heet is Dat komt omdat er eigenlijk weinig regels zijn over wanneer een woning te heet is, vertelt Ten Broeke. "Alleen voor nieuwbouw vanaf 2021 staat dat duidelijk in de wet. Daarvoor is een formule in de bouweisen vastgelegd, zodat je weet of een woning hittebestendig is gebouwd." "Voor oudere woningen is zo'n formule er niet." Dat is gek, vindt Ten Broeke, ook omdat er wél duidelijke regels zijn voor woningen die in de winter niet warm te krijgen zijn. "Daarvoor staat zwart op wit dat je je huis moet kunnen verwarmen tot minimaal 20 graden." Te veel regels "Ook al zijn er geen verplichtingen en harde temperatuureisen: als verhuurder heb je een zorgplicht om een goed bewoonbare woning te leveren", reageert Tobias Werner. Hij is voorzitter van de Vereniging van Verhuurmakelaars en Vastgoedbeheerders (VVR) Rotterdam en beheert zelf ook 600 vrije sector-woningen. Volgens Werner zijn er op dit moment te veel drempels voor verhuurders die wel graag iets willen doen aan de hitte in woningen. Hij zegt dat er op dit moment te veel regels zijn en dat het financieel niet aantrekkelijk is om grote aanpassingen aan woningen te doen.

Huurder in een te heet huis? Zonder toestemming van de verhuurder is een airco of zonwering praktisch onmogelijk.

Verliespost Het plaatsen van zonwering is voor een verhuurder een verliespost, vertelt Werner. "Je mag de huur alleen verhogen met de rente, maar de zonwering zelf en het onderhoud daaraan komen voor rekening van de verhuurder." En de kosten kunnen snel oplopen, omdat verhuurders vaak dit soort investeringen voor meerdere woningen tegelijk moeten doen. "Als je een complex van 50 woningen hebt, dan gaat het om enorme bedragen", zegt hij. Ook ziet hij dat verhuurders tegen veel regels aanlopen van gemeentes, VVE's en welstandscommissies. "Bijvoorbeeld rondom het aanvragen van vergunningen om zonwering aan gevels te mogen plaatsen. Vooral het uiterlijk van het pand staat voorop, in plaats van het belang van de huurder", is zijn ervaring." Bij het plaatsen van airco's zijn er bijvoorbeeld geluidseisen", vertelt hij. "Dat is ook vaak een reden waarom airco's worden geweigerd."