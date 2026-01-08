Sneeuw op je dak? Waarom je je waarschijnlijk geen zorgen hoeft te maken over instortingsgevaar

Wat sowieso belangrijk is om te weten, is dat niet alle sneeuw evenveel weegt. Zo is poedersneeuw een stuk lichter dan sneeuw die al eens gesmolten is. Maar niet alleen gewicht speelt mee, weet directeur Bob Gieskens van de Vereniging Nederlandse Constructeurs. "Is het gebouw ontworpen, onderhouden en gebouwd volgens de regels die we hebben?"