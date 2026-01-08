Sneeuw op je dak? Waarom je je waarschijnlijk geen zorgen hoeft te maken over instortingsgevaar
Winkels die dagen dichtblijven en zelfs het dak van een sportcomplex in Utrecht dat instort: afgelopen dagen is het risico van sneeuw op daken duidelijk geworden. Maar hoeveel kan een dak eigenlijk aan? "Met deze hoeveelheid zou ik me geen zorgen maken."
Wat sowieso belangrijk is om te weten, is dat niet alle sneeuw evenveel weegt. Zo is poedersneeuw een stuk lichter dan sneeuw die al eens gesmolten is. Maar niet alleen gewicht speelt mee, weet directeur Bob Gieskens van de Vereniging Nederlandse Constructeurs. "Is het gebouw ontworpen, onderhouden en gebouwd volgens de regels die we hebben?"