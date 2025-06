Schilder Theo werd jarenlang blootgesteld aan chemische stoffen, en hoopt dat na Eternit ook andere bedrijven vervolgd worden

Afschrikkende werking

Mocht de zaak tegen Eternit tot een veroordeling leiden, dan ontstaat er een unieke situatie , legt Ruers uit. "Werknemers in andere bedrijven die hetzelfde hebben meegemaakt, kunnen dan zeggen dat ze niet alleen een civielrechtelijke vergoeding willen maar ook een strafrechtelijke vervolging van hun werkgever."

Bovendien schrikt het andere bedrijven ook af, vult advocate Benedicte Ficq aan. Zij diende namens omwonenden van Chemours een aangifte tegen het chemiebedrijf in, hetzelfde deed ze namens omwonenden van Tata Steel. En ook zij is te spreken over het besluit van het OM. "Het zal ervoor zorgen dat andere bedrijven wel tien keer nadenken voordat ze die risico's nemen."

'Crimineel gedrag'

"Want nu ze kunnen immers als ordinaire criminelen vervolgd worden in een strafproces", gaat Ficq verder. "Als je iemand laat werken en je neemt het risico op de kop toe dat die gewoon ernstig ziek wordt en overlijdt, dat is niet zomaar iets."

Ze omschrijft het zelfs als crimineel gedrag. "Dat is een onverschilligheid die crimineel is en het is een belangrijke beslissing van het OM dat ze daar op die manier naar gaan kijken."