Satelliet Elon Musk verbrandt in atmosfeer: waarom kans op brokstukken klein is

De satelliet kwam terug in de atmosfeer, brak in stukken en brandde voor een groot deel op, met een opvallend lichtspektakel als gevolg. Sterrenkundige Lucas Ellerbroek: "Het is een satelliet van Starlink, van SpaceX, een internetsatelliet. En die was aan het eind van zijn leven en kwam retour naar de aarde."

"Dat ding komt met kilometers per seconde de atmosfeer binnen", legt hij uit. "Onderdelen van die satelliet die smelten dan gaat eigenlijk alles in rook op... vrijwel alles, maar niet helemaal. Want er zitten ook zwaardere metalen in. Het kan zijn dat er kleinere brokstukjes overblijven. Dan moet je denken aan de grootte van een tennisbal. Nou, toch niet heel fijn als een tennisbal met hoge snelheid op je achterhoofd komt." Toch is de kans beperkt dat zo'n brokstuk terechtkomt op een plek waar mensen zijn, volgens hem.