Saoedisch bedrijf lanceert chatbot voor Arabische wereld: waarom daar behoefte aan is

Het Saoedische AI-bedrijf Humain heeft een nieuwe chatbot gelanceerd: Allam (Arabic Large Language Model). Het werkt ongeveer hetzelfde als ChatGPT, maar dan speciaal voor de Arabische wereld. Waarom is dat nodig? "Er is grote behoefte aan."

Volgens de CEO van het bedrijf, Tares Amin, is het systeem 'technisch vooruitstrevend én cultureel authentiek'. Maar er zijn ook critici die waarschuwen, bijvoorbeeld voor 'fragmentatie van de AI-markt' en mogelijke censuur. 'Arabic first'-strategie AI-deskundige Otman Nouinou, verbonden aan de universiteit van Casablanca, is niet verrast dat het systeem er is gekomen. "OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft zich vooral gericht op de Engelse taal en de Westerse cultuur. Arabisch is daar een beetje bij gedaan. Met Allam kiest Humain heel bewust voor een 'Arabic first'-strategie. Daar is grote behoefte aan: wereldwijd zijn er bijna 400 miljoen Arabisch sprekenden." Geen dialecten OpenAI schiet met ChatGPT in de Arabische taal tekort, volgens Nouinou. "Klassiek Arabisch kan die nog net, maar de dialecten in het Marrokaans, Syrisch of Egyptisch zijn niet eens beschikbaar. Daarnaast mist ChatGPT nuanceverschillen in taal."

Nouinou wijst vooral naar gezegden en uitspraken die nu vaak misgaan door het verschil in taal. "Als ik bijvoorbeeld 'inshallah' zeg, betekent dat letterlijk 'als God het wil', maar je gebruikt het voor 'we zien wel'. Dat snapt ChatGPT niet, maar Allam dus wel." Markt in beweging Volgens Nouinou past de komst van Allam in een bredere trend. "AI begon in de Verenigde Staten, maar intussen heeft China zijn eigen chatbot Deepseek, werkt India aan een eigen chatbot en zijn er in Europa verschillende initiatieven. Dat er nu ook een chatbot voor de Arabische wereld komt, is dus een logische stap. Waar markt is, is een model. Humain ziet ook een verdienmodel. " Humain krijgt daarnaast ook forse steun van de Saoedische staat. "Het land zet zwaar in op digitalisering: investeringen in technologiebedrijven, een sterke digitale infrastructuur en kennisontwikkeling. De overheid ziet dit als de toekomst en trekt daar flink geld voor uit. Eigenlijk niet anders dan in de VS of China", legt Nouinou uit.