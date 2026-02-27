Ruzie over afschieten vos om vogels te helpen: 'Heeft geen enkele zin'

"Als ik die vos zijn gang laat gaan, dan blijft er verder heel weinig over", zegt jager Nico de Bruin. "Die eten in één nacht een heel veld weidevogelkuikentjes leeg." Het is volgens hem broodnodig om vossen te schieten, omdat er in Nederland te veel vossen zijn en geen natuurlijke vijanden.

'Balans bewaren'

Maar is het niet gek om een dier neer te schieten om een ander dier te helpen? "Voor mij voelt het niet vreemd", zegt De Bruin. Hij staat naar eigen zeggen 'midden in de natuur' en is vooral bezig om de balans te bewaren.

Dierenbeschermers denken er heel anders over en dat heeft in het hele land tot rechtszaken geleid. "Het doodschieten van vossen heeft geen enkele zin als je weidevogels wil beschermen", zegt Pauline de Jong van stichting Fauna 4 Life. Haar stichting komt op voor het welzijn voor dieren en heeft verschillende rechtszaken gevoerd om het afschieten van vossen tegen te houden.