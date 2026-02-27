Ruzie over afschieten vos om vogels te helpen: 'Heeft geen enkele zin'
Is het afschieten van vossen nodig om weidevogels te helpen? Natuurbeschermers en jagers staan recht tegenover elkaar over deze vraag. Nu de provincie Utrecht binnenkort een vergunning voor afschot wil afgeven, loopt de spanning op.
"Als ik die vos zijn gang laat gaan, dan blijft er verder heel weinig over", zegt jager Nico de Bruin. "Die eten in één nacht een heel veld weidevogelkuikentjes leeg." Het is volgens hem broodnodig om vossen te schieten, omdat er in Nederland te veel vossen zijn en geen natuurlijke vijanden.
'Balans bewaren'
Maar is het niet gek om een dier neer te schieten om een ander dier te helpen? "Voor mij voelt het niet vreemd", zegt De Bruin. Hij staat naar eigen zeggen 'midden in de natuur' en is vooral bezig om de balans te bewaren.
Dierenbeschermers denken er heel anders over en dat heeft in het hele land tot rechtszaken geleid. "Het doodschieten van vossen heeft geen enkele zin als je weidevogels wil beschermen", zegt Pauline de Jong van stichting Fauna 4 Life. Haar stichting komt op voor het welzijn voor dieren en heeft verschillende rechtszaken gevoerd om het afschieten van vossen tegen te houden.
Slepende zaak
In de provincie Utrecht speelt de kwestie al jaren. De provincie ziet het jagen op vossen als een goede manier om de natuur te beheren, maar verschillende keren is de vergunning ingetrokken na rechtszaken van dierenorganisaties. Over twee weken zal de kwestie weer oplaaien: de provincie beslist dan of er in een aantal gebieden op vossen mag worden geschoten door jagers.
Zelfs als je alle vossen zou uitroeien - wat je niet zou mogen - dan red je de weidevogels zeker nietPauline de Jong van stichting Fauna 4 Life over de jachtvergunningen op vossen
Ook hier zullen rechtszaken volgen door dierenwelzijnsorganisaties als de vergunningen worden afgegeven. De vos is namelijk helemaal niet het grootste gevaar voor de weidevogels, zegt De Jong van Fauna 4 Life. "Zelfs als je alle vossen zou uitroeien - wat je niet zou mogen - dan red je de weidevogels zeker niet."
Intensieve landbouw
Het probleem is volgens haar niet dat de vogels worden opgegeten, maar dat ze zelf te weinig eten kunnen vinden. "De omstandigheden in de velden zijn niet goed", zegt De Jong. Door intensieve veehouderij is er steeds minder land waar de volgens kunnen leven.
Dit soort landbouw zorgt onder andere voor lage waterstanden en eentonige graslanden, waardoor vogels er moeilijk kunnen leven. "Als je dat niet aanpakt, heeft het geen enkele zin."
De wolf als oplossing?
Kan de wolf misschien uitkomst bieden? Dat dier rukt op en is een natuurlijke vijand van de vos. Maar dat is helaas geen oplossing, zegt De Bruin. "De wolf eet geen vossen. Die pakt liever een ree of een lammetje", zegt hij.
Daarom is het volgens hem aan de mens om de balans te brengen in de natuur. "Aantallen zijn in Nederland veel te hoog. Dus het kan geen kwaad om dat goed te beheren."