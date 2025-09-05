Roblox verbieden vanwege het risico voor kinderen? 'Geen goed idee'

Roblox, het populairste gameplatform van dit moment, krijgt flinke kritiek na meerdere rechtszaken over de veiligheid. Maar volgens deskundigen is het geen goed idee om het gebruik voor kinderen te verbieden.

Een speeltuin gemaakt door duizenden gebruikers, zo omschrijft gamedeskundige Harry Hol van Bureau Jeugd en Media het platform Roblox. Daar kun je eindeloos veel games spelen, maar ook zelf spellen maken. "Maar het heeft een enorme schaduwkant", zegt Hol. Schaduwkant Die schaduwkant krijgt nu opnieuw aandacht door een rechtszaak in Amerika die YouTuber Schlep heeft aangespannen tegen Roblox. Hij is van Roblox verbannen omdat hij er kwaadwillenden ontmaskerde en zich daarbij niet aan de regels van het platform zou hebben gehouden. Schlep zegt in het verleden zelf ook slachtoffer te zijn geweest van grooming op Roblox. Hij krijgt online veel steun van medegebruikers. Het veroorzaakt opnieuw discussie over de veiligheid van het platform dat in 2006 ontstond. Roblox werd populairder in coronatijd, vooral onder jonge kinderen. Het platform heeft dagelijks wereldwijd zo'n 112 miljoen gebruikers, van wie 40 procent jonger dan 13 jaar.

Groomers "Het is populair bij kinderen, maar daardoor ook populair bij groomers", vertelt Hol. Grooming is online kinderlokken. Door de chatfunctie en de anonimiteit op Roblox is het makkelijk om contact te leggen met jonge gebruikers. Iedereen kan zich als een ander voordoen, vertelt Hol. "Kinderen worden aan de lopende band lastiggevallen." Ze krijgen chatberichten waarin ze gevraagd wordt om bijvoorbeeld verder te chatten op Snapchat en daar wordt geprobeerd hun vertrouwen te winnen. Vaak zetten ze daarna het slachtoffer onder druk om naaktfoto's te sturen of elkaar te ontmoeten. Aangiftes Ook in Nederland merkt de politie dat er aangiftes worden gedaan naar aanleiding van misstanden binnen Roblox. Er is nog geen Nederlandse zaak bekend waarin Roblox wordt aangeklaagd voor het onvoldoende beschermen van de gebruikers. Wel zijn uitspraken gedaan in zaken waarbij Roblox een rol speelde bij het maken van kinderporno, het uitlokken van seksuele handelingen of afpersing. "Het is absoluut niet incidenteel", zegt Hol. Je kunt het bij Roblox rapporteren als je bent lastiggevallen, maar dan is het kwaad al geschied. "En het heeft weinig effect, want iemand kan meteen een gratis nieuw account aanmaken en de spelwereld weer ingaan."

