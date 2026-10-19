Rob Jetten en zijn partner krijgen kindje: de regels rond draagmoederschap in Nederland
Nederland krijgt een 'first baby': premier Rob Jetten en zijn verloofde Nicolás Keenan verwachten volgend jaar een kindje. Het stel had eerder al hun kinderwens uitgesproken, maar het zoeken naar een draagmoeder is ingewikkeld door de regels in ons land.
Jetten en Keegan krijgen het kind via een eiceldonor en een draagmoeder. De twee vrouwen zijn bekenden van het koppel. Deze manier is legaal is Nederland, maar het is juridisch ingewikkeld voor homostellen om kinderen te krijgen. Jetten vertelde hier eerder al publiekelijk over. Hij zei toen dat ze een draagmoeder zochten, en daarmee begaf hij zich op het randje van de wet.