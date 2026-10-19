Rob Jetten en zijn partner krijgen kindje: de regels rond draagmoederschap in Nederland

Jetten en Keegan krijgen het kind via een eiceldonor en een draagmoeder. De twee vrouwen zijn bekenden van het koppel. Deze manier is legaal is Nederland, maar het is juridisch ingewikkeld voor homostellen om kinderen te krijgen. Jetten vertelde hier eerder al publiekelijk over. Hij zei toen dat ze een draagmoeder zochten, en daarmee begaf hij zich op het randje van de wet.