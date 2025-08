Een revolutie in de glastuinbouw: AI wordt ingezet om plagen te bestrijden

Revolutie in de glastuinbouw: AI inzetten om plagen op te sporen en bestrijden

Rupsen, mijten en ander ongedierte opsporen in de kassen, normaal gesproken doen medewerkers dat met het blote oog. Maar bij een paprikakwekerij in het Westland gebruiken ze sinds kort AI. Want op die manier kan een plaag eerder ontdekt worden.